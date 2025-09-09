Kilka lat temu Sabalenka była tenisistką, która słynęła z szybko zmieniającej się formy. Potrafiła wygrać turniej, a w kolejnym popełniać masę błędów i przegrać z nisko notowaną rywalką. Obecnie Białorusinka stanowi jednak definicję solidności. W tegorocznym sezonie aż trzykrotnie grała w finałach turniejów wielkoszlemowych (a raz była w 1/2) i wygrała ten ostatni - w Nowym Jorku.

Takie słowa o Sabalence. "Jej po prostu nie powinno być..."

W programie na kanale Youtube "Przeglądu Sportowego Onet" o ostatnich sukcesach Białorusinki wypowiedział się Tomasz Wolfke, komentator Eurosportu. Podkreślił, że ze względu na jej narodowość 27-latka nie powinna występować w międzynarodowych zawodach. Tak jak ma to miejsce w przypadku na przykład białoruskich i rosyjskich klubów w piłce nożnej.

- Aryna jest ewidentnie numerem jeden, musimy się z tym pogodzić. Choć to nie jest bohaterka mojego romansu i ja to też zawsze podkreślam. I po raz kolejny to publicznie powiem: jej po prostu nie powinno być w rozgrywkach, dopóki trwa wojna na Ukrainie. Zarówno Rosjan, jak i Białorusinów nie powinno być w tej rywalizacji. No ale są. W wielu sportach ich nie ma, ale nie w tenisie - podsumował Wolfke.

Po chwili dziennikarz dodał jeszcze: - Wiem, dlaczego tak jest. Ale nie godzę się z tym i będę zawsze przeciwko temu protestował. Jednak skoro Białorusini i Rosjanie grają, to należy oddać jej klasę sportową. Rozwija się. I jest zupełnie inną osobowością niż Iga Świątek, choć styl tenisa mają dość podobny, nawet kiedy u Arynie oparty bardziej na sile niż sprawności - podsumował Wolfke.

