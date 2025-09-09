Iga Świątek powtórzyła na US Open ubiegłoroczny wynik, docierając do ćwierćfinału. Polska tenisistka odpadła na tym etapie po porażce z reprezentantką gospodarzy Amandą Anisimovą (4:6, 3:6). To był udany rewanż tej zawodniczki za finał Wimbledonu, gdzie Świątek triumfowała 6:0, 6:0. Po zakończeniu zmagań w Nowym Jorku pojawiły się informacje, że 24-latka walczyła ze zmianami przeciążeniowymi prawej stopy. To utrudniało jej poruszanie się na korcie, a przede wszystkim zablokowało możliwość odbycia wszystkich treningów.

Świątek po kompleksowych badaniach

Lekarz najlepszej polskiej tenisistki Mateusz Dawidziuk tuż po US Open podkreślał, że po powrocie do kraju 24-latka przejdzie kompleksowe badania oraz zostanie poddana opiece specjalistów.

Już 15 września startuje turniej WTA 500 w Seulu i sztab Świątek zakładał scenariusz, w którym należałoby zrezygnować z udziału w tej imprezie. Na ten moment wygląda na to, że Polka zgodnie z planem uda się do stolicy Korei Południowej.

- Iga po powrocie z USA przeszła kompleksowe badania, które potwierdziły zmiany przeciążeniowe stopy. Niemniej tydzień regeneracji po bardzo intensywnym okresie startowym, pozwoli jej być gotową na dalsze występy w Azji - powiedział Mateusz Dawidziuk w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".

Ważna szansa przed Świątek

W okresie letnim nasza tenisistka rozegrała mnóstwo spotkań - wygrała w tym czasie Wimbledon i imprezę rangi WTA 1000 w Cincinnati. To oczywiście miało główny wpływ na problemy zdrowotne. Przed nią kolejne intensywne tygodnie, ale również możliwość powiększenia dorobku punktowego w rankingu WTA.

W Seulu nigdy jeszcze nie grała, a później nadejdą zmagania w Pekinie i Wuhan (obie imprezy rangi WTA 1000). W poprzednim sezonie Świątek nie występowała w Chinach, więc tutaj otwiera się szansa na zbliżenie się do Aryny Sabalenki w światowym zestawieniu. Obecnie dzieli ich duża różnica (3292 punkty).

