Świątek jest niesamowita! Oto co chce teraz zrobić

Choć w centrum uwagi zwykle - poza, co oczywiste, Świątek - znajdują się jeszcze Wim Fissette, Daria Abramowicz, Maciej Ryszczuk i Tomasz Moczek - to członkinią Teamu Świątek jest jeszcze jedna istotna osoba. Mowa o Darii Sulgustowskiej, która jest menedżerką PR najlepszej polskiej tenisistki, a ostatnio udzieliła wywiadu TVP Sport. Zdradziła w nim kulisy współpracy ze Świątek. Uchyliła także rąbka tajemnicy w sprawie jej przyszłości.



To zmieni się w życiu Świątek. Ujawniła

W rozmowie przeprowadzonej przez Sarę Kalisz w pewnym momencie temat zszedł na kwestię tego, czy Świątek lubi udzielać wywiadów. Sulgustowska odpowiedziała wprost: - To chyba dobra cecha sportowca, że woli być na korcie niż w sali konferencyjnej. Na pewno lubi rozmawiać z ludźmi i prowadzić ciekawe rozmowy, docenia jakość. Jej motywacja jest ogromna. Pokazała to choćby tym, że w nocy przeleciała z Cincinnati do Nowego Jorku i wyszła na kort kilkanaście godzin po ostatnim meczu.

Zdradziła także, że wkrótce zostanie ogłoszone nowe przedsięwzięcie inicjowane przez Świątek. - Jesteśmy w końcówce przygotowania projektu wsparcia społecznego autorstwa samej Igi. To coś, co bardzo chciała zrobić i wyszło z jej wartości. Szczegóły ogłosimy we wrześniu - zdradziła.

Za Igą Świątek udział w US Open. Dotarła do ćwierćfinału, w którym przegrała z Amandą Anisimową, późniejszą finalistką. Turniej wygrała Aryna Sabalenka.

