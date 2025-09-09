Konferencje prasowe z udziałem 24-latki wzbudzały podczas US Open sporo emocji, niekoniecznie tych pozytywnych. Najgłośniejszą była ta po meczu z Suzan Lamens (6:1, 4:6, 6:4), podczas której najpierw otrzymała od polskiego dziennikarza dość niezrozumiałe pytanie o byłego trenera Tomasza Wiktorowskiego, a następnie pytanie absurdalne czy myślała o tym, by kiedyś wystąpić w koralikach wplecionych we włosy.
Kolejnym tekstem będącym co najmniej nie na miejscu, była sugestia jednego z zagranicznych dziennikarzy po porażce z Amandą Anisimovą (4:6, 3:6). Przedstawiciel mediów pytał 24-latkę, czy ta aby nie potrzebuje przerwy dla swojego zdrowia psychicznego, po czym ta wdała się z dziennikarzem w nieprzyjemną wymianę zdań. Dawid Celt w programie Misja Sport na kanale YouTube Przeglądu Sportowego wyraził zdziwienie tak ostrą reakcją Świątek.
- Szczerze mówiąc, nie wiem czemu Iga tak zareagowała. Czasami mam wrażenie, że Iga napina się na polskich dziennikarzy, nie wiem dlaczego. W każdym razie ciężko odpowiedzieć mi na to pytanie. Może była wkurzona po przegranym meczu, czuła się dotknięta, bo gra dobrze, wygrywa turnieje. Okej, przegrała w ćwierćfinale, ale to w jej odczuciu nie oznacza od razu tego, że trzeba sobie zrobić przerwę - powiedział Celt.
Były tenisista zwrócił uwagę, że najlepsi gracze świata powinni być przyzwyczajeni do odpowiadania na niedorzeczne pytania: - Często padają mało komfortowe pytania dla odpowiadającego. Myślę, że zawodnicy tyle już doświadczyli i usłyszeli już tyle głupich pytań, że pewne rzeczy nie powinny ich dziwić.
W studiu obecny był także Tomasz Wolfke, który skupił się na podejściu tenisistki do dziennikarzy: - Kwestia kontaktów Igi Świątek z mediami to jest jakiś problem i ja go za każdym razem sygnalizuję. Chciałbym, żeby Igi było w mediach więcej i aby była w nich bardziej naturalna.
Komentator Eurosportu przypomniał przy tym, że Świątek potrafiła otworzyć się przed mediami w ubiegłym roku, gdy musiała walczyć o dobre imię w związku z wykryciem w jej organizmie zakazanych substancji:- Jak trwoga, to do Boga. Kiedy Iga miała problem ze sprawą dopingową, to ukazała się jej znakomita rozmowa z Anitą Werner w TVN24. Było widać, że Polka jest otwarta w tej rozmowie, choć to też kwestia dziennikarki, która sama grała w tenisa i wie, na czym polega sport.
- Chciałbym więcej takiej Igi, ale to też sprawa zawodniczki i sztabu, że jest dla mediów mocno reglamentowana - zakończył Wolfke.
