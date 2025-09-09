Wydali wyrok ws. Świątek po US Open. Padły wymowne słowa. "Nie była"

"Tegoroczny US Open był wymagający dla mnie i mojego teamu. [...] Granie meczów mimo braku treningów w dniach wolnych, zmaganie się z problemem ze stopą, przejście przez całkiem sporo. Mimo licznych kłopotów dotarliśmy do ćwierćfinału i jestem całkiem dumna z tego osiągnięcia w takich okolicznościach. Oraz, co jeszcze ważniejsze, z doświadczenia, które zdobyłam" - pisała Iga Świątek (2. WTA). Jej start w Nowym Jorku podsumował serwis puntodebreak.com.

Iga Świątek wyciąga wnioski po US Open. "Będzie musiała ciężko pracować"

"Świątek potrzebuje większej regularności" - oceniono. Co więcej kryje się za tym stwierdzeniem? "Nie ma nic do zarzucenia sezonowi Polki, której tytuł w Wimbledonie zniwelował wszelkie oznaki kryzysu, ale prawdą jest, że nie była tak konsekwentna, jak można by oczekiwać od takiej tenisistki" - wytłumaczono.

Była liderka rankingu WTA ma daleką drogę do powrotu na szczyt, gdyż jej największa rywalka pokazuje moc. "Będzie musiała ciężko pracować, aby dotrzymać kroku Arynie Sabalence, która na nikogo nie czeka" - wskazano. Po wygranym US Open 27-latka ma 3232 pkt przewagi nad Polką, zatem nie zapowiada się na szybką zamianę miejsc.

Iga Świątek w pogoni za Aryną Sabalenką. Może być naprawdę interesująco

Jednak w najbliższych turniejach to 24-latka będzie miała znacznie więcej do zyskania. W zeszłym roku opuściła bowiem tę część sezonu przez zawieszenie za pozytywny wynik testu antydopingowego (udowodniła przypadkowe przyjęcie zabronionej substancji), zatem nie ma do obrony żadnych punktów. Podczas gdy liderka rankingu w "tysięczniku" w Pekinie będzie bronić dorobku za ćwierćfinał, a w turnieju tej samej rangi w Wuhan mistrzowskiego tytułu. A na koniec sezonu będą jeszcze WTA Finals.

Zanim to nastąpi, to Igę Świątek czeka start w zawodach WTA 500 w Seulu, gdzie Aryny Sabalenki zabraknie. Zatem Polka będzie najwyżej rozstawioną tenisistką w rywalizacji, której start zaplanowano na poniedziałek 15 września.

