Trump przerwał milczenie po finale US Open. Tak nazwał Alcaraza i Sinnera

Tegoroczny finał US Open panów z trybun śledził Donald Trump. Obecność prezydenta USA wzbudziła jednak spore zamieszanie. Przez niego mecz zaczął się z niemal godzinnym opóźnieniem, co było spowodowane dodatkowymi procedurami bezpieczeństwa. Kiedy pojawił się na trybunach, to został momentalnie wygwizdany przez kibiców, a później większej sympatii sobie nie zaskarbił. Wręcz przeciwnie. Kamery uchwyciły, że głowa państwa najpewniej zdrzemnęła się podczas rywalizacji, co mocno oburzyło internautów. "K***a, hańba na skalę światową", "Po cholerę Trump w ogóle poszedł na finał US Open, skoro miał zamiar przespać całą imprezę?" - pisali poirytowani.

Donald Trump skomentował finał US Open. Zaskakujące słowa o kibicach

Już po rozpoczęciu spotkania Carlosa Alcaraza z Jannikiem Sinnerem, Trump nie miał większego wpływu na przebieg zmagań. A te były naprawdę zacięte i pełne zwrotów akcji, jak na walkę o tytuł przystało. Pierwszy set bez żadnych problemów powędrował na konto Hiszpana - 6:2. W drugim górą był już jednak Włoch - 6:3. Dwie kolejne partie to pełna kontrola Alcaraza (6:1, 6:4), który triumfował po raz drugi na nowojorskiej ziemi. Co po tym meczu miał do powiedzenia sam Trump?

- Podobał mi się ten pojedynek. Przede wszystkim obaj tenisiści są niesamowicie utalentowani. Naprawdę wielkie talenty - podkreślał prezydent USA, cytowany przez sovsport.ru. A na tym nie zakończył. Odniósł się też do atmosfery na trybunach. Zdawał się nie przejmować niezbyt miłym powitaniem ze strony publiczności. - Kibice byli naprawdę dobrzy. Nie wiedziałem, czego się spodziewać. Ale kibice na trybunach byli dobrzy - spuentował Trump.

Zmiany, zmiany w męskim tenisie

I tak rywalizacja na US Open 2025 dobiegła końca. Jannik Sinner nie obronił tytułu i Nowy Jork miał nowego króla. Miał jednak tę samą królową. Po raz drugi z rzędu triumfowała Aryna Sabalenka. W wielkim finale pokonała 6:3, 7:6(3) faworytkę lokalnej publiczności Amandę Anisimovą. Tym samym Białorusinka utrzymała prowadzenie w rankingu WTA. Do zmiany po turnieju w Nowym Jorku doszło za to w klasyfikacji panów, bo na czoło stawki po dwóch latach przerwy wrócił Alcaraz.

