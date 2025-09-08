Tego zakazano pokazywać w telewizji. Tak naprawdę potraktowano Trumpa na US Open

"W tym finale US Open na jednym zwrocie akcji się nie skończyło. Broniący tytułu Włoch Jannik Sinner walczył z całych sił, ale tym razem to Carlos Alcaraz był bezwzględną maszyną i wygrał 6:2, 3:6, 6:1, 6:4. Hiszpański tenisista odzyskał miano pierwszej rakiety świata na oczach prezydenta USA Donalda Trumpa, który wrócił na trybuny tego turnieju po 10 latach. A kibice zareagowali tak samo, jak poprzednio" - pisała Agnieszka Niedziałek ze Sport.pl o ostatnim w tym roku finale turnieju wielkoszlemowego.

Tak wyglądała wizyta Donalda Trumpa na finale US Open

Powiedzieć, że obecność Donalda Trumpa na trybunach Arthur Ashe Stadium wywołała chaos, to nic nie powiedzieć. Z powodu przyjazdu prezydenta Stanów Zjednoczonych potrzebna była obecność amerykańskich służb, co opóźniło rozpoczęcie spotkania i wpuszczanie kibiców.

Mało tego. Obecność Trumpa wiązała się z wprowadzeniem szeregu nadzwyczajnych środków i protokołów, których musiały przestrzegać stacje telewizyjne. Jednym z najważniejszych było nieujawnianie reakcji widzów na prezydenta USA. Amerykańskie media poinformowały, że tamtejsza federacja tenisowa wysłała do redakcji, w tym ESPN i Sky Sports, prośbę o cenzurowanie wszelkich protestów skierowanych przeciwko Trumpowi.

Co jasne - nie wszystkiego można było uniknąć i w mediach społecznościowych nie brakuje nagrań, na których Trump jest wygwizdywany przez publiczności. Jednak na trybunach było także sporo jego zwolenników, którzy otrzymali od niego podpisane czapeczki MAGA (Make America Great Again). Na trybunach jak w rzeczywistości - istaniała polaryzacja.

Sam finał Trump oglądał głównie z loży i po jego zakończeniu nie pojawił się na korcie podczas ceremonii wręczenia trofeów dla Alcaraza i Sinnera.

