Oto co zrobił Fissette po odpadnięciu Świątek z US Open. Mina mówi wszystko

Iga Świątek (2. WTA) na etapie ćwierćfinału pożegnała się z zakończonym już US Open. Tytuł sprzed roku obroniła Aryna Sabalenka (1. WTA), która utrzymuje nad Polką przewagę 3292 punktów w rankingu WTA. Świątek po zakończeniu gry na nowojorskich kortach otrzymała kilka dni wolnego i podobna sytuacja spotkała jej trenera - Wima Fissette'a.

Wim Fissette wypoczywa przed końcówką sezonu z Igą Świątek

A jak belgijski szkoleniowiec spędził tych kilka wolnych dni przed powrotem jego zawodniczki do gry? Z rodziną, o czym świadczą relacje jego żony na Instagramie. Wrócił do ojczyzny i w weekend z synami bawił się na dmuchanym torze przeszkód na wodzie oraz z bliska przyglądał się, jak młodszy z chłopców rywalizował w turnieju tenisowym, w którym ostatecznie zajął drugie miejsce.

Wim Fissette spędził czas z rodziną fot. Instagram @jasmienclijsner

A kiedy Iga Świątek wróci do gry? Tenisistka po turniejach w Ameryce Północnej przeniesie się do Azji, gdzie ma zaplanowane starty w zawodach: WTA 500 w Seulu (15-21 września), WTA 1000 w Pekinie (24 września - 5 października) i WTA 1000 w Wuhan (6-12 października). Później wystąpi najpewniej już tylko w kończących sezon WTA Finals, które zostaną rozegrane w dniach 1-8 listopada w Rijadzie.

Czy Świątek wygra któryś z tych turniejów? Dotychczas pod wodzą Fissette'a triumfowała w Wimbledonie oraz Cincinnati.

