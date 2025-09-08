Tegoroczny US Open dostarczył mnóstwa emocji. Ostatecznie w rywalizacji pań do zaskoczenia nie doszło. Tytuł obroniła Aryna Sabalenka, która po zaciętym spotkaniu pokonała 6:3, 7:6(3) faworytkę lokalnej publiczności Amandę Anisimovą. A kto wygrał u panów? Trofeum z poprzedniego roku bronił Jannik Sinner i faktycznie dotarł aż do finału. Tam musiał jednak uznać wyższość genialnego Carlosa Alcaraza. Hiszpan wygrał 6:2, 3:6, 6:1, 6:4, prezentując tenis na naprawdę wysokim poziomie. Po wygranych starciach na zwycięzców nie czekał jednak odpoczynek. Odbyła się sesja zdjęciowa, a w poniedziałkowy poranek Sabalenka i Alcaraz wspólnie wystąpili w telewizji śniadaniowej "Today Show". I tam doszło do zabawnej sytuacji, która wywołała sporą konsternację.

Aryna Sabalenka pomyliła Carlosa Alcaraza z Jannikiem Sinnerem. Zabawna reakcja Hiszpana

Sabalenka i Alcaraz przyszli do programu, by zaprezentować trofea, porozmawiać o rywalizacji, a także o tematach nieco pobocznych. I w pewnym momencie Białorusinka zaliczyła sporą wpadkę, a fragment z tego incydentu momentalnie trafił do sieci. - Miałam nagrać TikToka z Jan... - zaczęła pierwsza rakieta świata, wskazując na Alcaraza, po czym momentalnie się zacięła. Zdała sobie bowiem sprawę, że pomyliła imię hiszpańskiego tenisisty z jego rywalem. Złapała więc błagalnie Hiszpana za ramię, kierując wzrok w jego kierunku tak, jakby chciała przeprosić za ten błąd. Szybko pomyłkę wychwyciły też inne osoby w studiu, które zaczęły buczeć. To spotęgowało reakcję Alcaraza. Co zrobił?

Wstał z miejsca i udał, że wychodzi. Oczywiście Hiszpan żartował, a po chwili mógł liczyć na przeprosiny tenisistki. Szybko jej wybaczył, a nawet zaczął ją tłumaczyć. - Jest dziewiąta rano. Nie martw się, wszystko dobrze - śmiał się Hiszpan. - To najgorsza wpadka, jaką zaliczyłam w całym życiu. Więc słuchaj, Jannik - żartowała dalej Sabalenka. - Nic nie słyszałem, nie martwię się tym wcale - odpowiadał Alcaraz. - Możemy to wyciąć? - błagała Białorusinka.

Kluczowe zwycięstwa dla Sabalenki i Alcaraza

W studiu panowała więc znakomita atmosfera. I nie ma się co dziwić. W końcu triumfy na US Open 2025 wiele znaczyły dla Sabalenki i Alcaraza. Białorusinka utrzymała prowadzenie w rankingu WTA, a dodatkowo zgarnęła pierwszy tytuł wielkoszlemowy w tym sezonie, a czwarty w karierze. Z kolei dla Hiszpana było to drugie trofeum wielkoszlemowe w tym sezonie, szóste w historii, a także dało mu powrót na fotel lidera ATP po dwóch latach przerwy. Świętowanie i dobry humor były więc uzasadnione.

