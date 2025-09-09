Sabalenka daleko w tyle za Świątek! Tak chce ją dogonić

Przed finałem z Anisimową Aryna Sabalenka miała świadomość, że w celu wygrania US Open musi odpędzić nie tak dawne, bo tegoroczne demony. Zarówno podczas Australian Open, jak i Roland Garros przegrywała finały z tenisistkami z USA. Najpierw z Madison Keys, a we Francji z Coco Gauff. Sama Anisimowa zresztą wyrzuciła ją w półfinale Wimbledonu. Liderkę światowego rankingu WTA mogło zatem nawiedzić wiele niemiłych wspomnień, ale tym razem kompletnie się nimi nie przejęła.
Sabalenka pewnie pokonała Amerykankę na jej ziemi i udowodniła, że na kortach twardych nie ma obecnie lepszej od niej. Ma obecnie po dwa triumfy na "twardych" Wielkich Szlemach w Australii oraz USA. Na innych nawierzchniach jeszcze jej się wygrać nie udało. Korespondencyjna bitwa na wielkoszlemowe tytuły to jeden z elementów jej rywalizacji z Igą Świątek. Polka na ten moment prowadzi, bo na mączce ma tyle samo tytułów, co Sabalenka na twardej nawierzchni (4), ale do tego wygrywała także US Open oraz w tym roku trawiasty Wimbledon. W rozmowie z oficjalną stroną WTA Białorusinka nie została co prawda zapytana bezpośrednio o rywalizację z Polką, ale już o to ile jeszcze jest w stanie zdobyć Wielkich Szlemów już owszem.
- Samo to, że udało mi się już zdobyć cztery takie tytuły, jest niesamowite. Mam nadzieję, że wywalczę jeszcze wiele. Ile? Nie wiem. Nie wiem i nie chcę o tym myśleć. Nie mam zamiaru nakładać na to żadnych limitów. Pragnę jedynie stawać się coraz lepszą tenisistką i patrzeć, jak daleko mnie to zaprowadzi. Obym wygrała jeszcze niejednego Wielkiego Szlema, ale kto wie? Po prostu włożę jeszcze więcej ciężkiej pracy, by przeżyć takie emocje ponownie - powiedziała Sabalenka.
W tym roku okazji do kolejnych tytułów wielkoszlemowych już nie będzie. Przed tenisistkami droga prowadząca do WTA Finals w Rijadzie. Na niej m.in. turnieje WTA 1000 w Pekinie oraz Wuhan. Jeśli zaś chodzi o Finals, to Świątek, Sabalenka, Madison Keys oraz Coco Gauff są już pewne udziału w tym turnieju, gdyż są obecnie w Top 8 rankingu WTA Race, a nawet gdyby któraś z nich wypadła, to regulamin i tak przewiduje przepustkę dla mistrzyni wielkoszlemowej z tego roku (o ile nie wypadnie poza Top 20). Sabalence, w przeciwieństwie do Świątek, jeszcze nigdy nie udało się wygrać WTA Finals.
