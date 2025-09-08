Oto co zrobił Trump w trakcie finału US Open. "Hańba na skalę światową"

"W tym finale US Open na jednym zwrocie akcji się nie skończyło. Broniący tytułu Włoch Jannik Sinner walczył z całych sił, ale tym razem to Carlos Alcaraz był bezwzględną maszyną i wygrał 6:2, 3:6, 6:1, 6:4. Hiszpański tenisista odzyskał miano pierwszej rakiety świata" - pisała Agnieszka Niedziałek ze Sport.pl. Jednak więcej niż o wyniku spotkania i jego zwycięzcy mówi się o gościu honorowym, który zasiadł na trybunach. To Donald Trump. Obecność prezydenta USA już od początku wzbudziła sporo zmieszania. Była ona powodem niemal godzinnego opóźnienia rywalizacji, bo wprowadzono dodatkowe procedury bezpieczeństwa. "Tysiące ludzi utknęło w kolejkach do kontroli bezpieczeństwa na zewnątrz", "Absolutnie żenujące" - pisali eksperci i dziennikarze. Ale nie tylko z tego "zasłynął" Trump podczas finału US Open.

Donald Trump zasnął podczas finału US Open? W sieci burza

Do sieci trafiło wiele zdjęć prezydenta USA z trybun Arthura Ashe'a, ale szczególnie jedno zyskało spory rozgłos i stało się viralem. Mimika twarzy Trumpa sugeruje, że ten jest bardzo zmęczony, a niewykluczone, że śpi. Niektórzy wprost sugerują, że zrobił sobie drzemkę w trakcie tak ważnego i ekscytującego wydarzenia i ta rzekomo miała trwać kilkanaście minut.

Od razu pojawiło się mnóstwo ironicznych komentarzy pod adresem głowy państwa. "Dziadek jest zmęczony i drzemie na finale męskiego turnieju US Open... pozwólcie Donaldowi Trumpowi się zdrzemnąć, wy zwierzęta i przestańcie go naciskać, żeby robił rzeczy, z którymi jego biedne, słabe, stare ciało nie jest w stanie sobie poradzić" - pisała ironicznie jedna z użytkowniczek X. "Spójrzcie na ich twarze. Trump zasypia", "Stary człowiek!", "Wszyscy wiecie, że to my płacimy za to, żeby Trump mógł się zdrzemnąć na US Open. K***a, hańba na skalę światową", "Przespał ponad połowę US Open", "Po cholerę Trump w ogóle poszedł na finał US Open, skoro miał zamiar przespać całą imprezę?" - pisali rozżaleni internauci.

To jednak nie pierwszy podobny incydent w ostatnich tygodniach, kiedy to znana osoba zasypia na meczu tenisa. Do podobnej sceny doszło na tegorocznym Wimbledonie przy okazji meczu Novaka Djokovicia z Flavio Cobollim. Wówczas na drzemce przyłapany został... Hugh Grant i to w kluczowym momencie pierwszego seta, bo w samym tie-breaku. - O, Hugh, obudź się - żartował jeden z komentatorów Polsatu Sport.

Tenisiści zachwyceni obecnością Donalda Trumpa

Mimo wszystko obecność głowy państwa była ważna dla finalistów turnieju US Open. - To wspaniała sprawa dla tenisa. To zaszczyt dla turniejów gościć prezydenta, niezależnie od kraju, któremu przewodzi - mówił Alcaraz przed finałem. Z kolei Sinner podkreślał, że obecność Trumpa pokazuje, jak "tenis jest ważny". We wcześniejszych dniach na trybunach w Nowym Jorku klasycznie pojawiło się wiele osobistości ze świata sportu, polityki czy show-biznesu, m.in. Courtney Cox.

Alcaraz triumfował w US Open po raz drugi w karierze. Był to również jego szósty tytuł wielkoszlemowy. Dzięki niemu po dwóch latach ponownie objął prowadzenie w rankingu ATP. Z piedestału zrzucił Sinnera.

