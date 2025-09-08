Nawet się nie krył. Tak Navratilova podsumowała zachowanie Trumpa na finale US Open

Ze względu na przybycie Donalda Trumpa na nowojorski kort, organizatorzy musieli przesunąć początek finału US Open i zastosować nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Przed Arthur Ashe Stadium powstały ogromne kolejki do bramek biletowych. Cała procedura się przeciągała, co tylko opóźniało start wielkiego pojedynku Carlosa Alcaraza z Jannikiem Sinnerem. Hiszpan i Włoch zaczęli grać tuż przed godziną 21:00 czasu polskiego.

Navratliova uderza w Trumpa. "Zazdrosny"

Przyjazd i obecność Donalda Trumpa na Arthur Ashe Stadium spowodowała zamieszanie. Gdy telebimy pokazały prezydenta Stanów Zjednoczonych, został wygwizdany i wybuczany przez publiczność. W sieci wskazywano, że Trump wyglądał w trakcie meczu na znudzonego, a po ostatniej akcji sprawiał wrażenie niepocieszonego faktem, że to Alcaraz triumfował US Open. Gdy kamery go uchwyciły, poprawiał marynarkę, spodnie, kręcił nosem. Nie oklaskiwał Hiszpana, nie gratulował mu zwycięstwa.

To, że Trump przyjechał na finał US Open, nie spodobało się Martinie Navratilovej, jednej z najlepszych tenisistek w historii. Reprezentowała USA na arenie międzynarodowej. Zwróciła uwagę na zachowanie prezydenta na trybunach. Uważa, że zachowywał się, jakby w ogóle mecz nie robił na nim żadnego wrażenia. Jej zdaniem czuć było od Trumpa zazdrość, że na korcie nie gra i nie triumfuje amerykański tenisista.

"Nigdy nie widziałam, żeby Trump klaskał. Ani razu tego nie zrobił. On jest taki zazdrosny!" - krytykowała w mediach społecznościowych.

Oprócz tego Navratilova podkreśliła ogromną radość na trybunach, kiedy kibice dowiedzieli się, że pojawił się Bruce Springstreen. Wokalista jest zdecydowanym przeciwnikiem polityki Trumpa i jego administracji, wielokrotnie otwarcie krytykował prezydenta USA w ostatniej dekadzie.

"To było magiczne" - stwierdziła była tenisistka.

Dzięki wygranej w US Open Carlos Alcaraz przejął od Jannika Sinnera pozycję lidera rankingu ATP. To jego szósty tytuł wielkoszlemowy w karierze.

