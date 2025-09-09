Tak w USA napisali o Wiktorowskim po US Open

Naomi Osaka dotarła do półfinału wielkoszlemowego US Open. Japonka przegrała tam 7:6 (4), 6:7 (3), 3:6 z Amerykanką Amandą Anisimovą. Osaka może być z siebie zadowolona, bo jest w coraz lepszej formie. Wcześniej tenisistka dotarła do finału turnieju WTA 1000 w Montrealu, ale tam przegrała w trzech setach z Kanadyjką Victorią Mboko. Coraz lepsza forma Osaki w tourze to też zasługa Tomasza Wiktorowskiego, z którym Japonka zaczęła współpracę kilka tygodni temu.

Amerykański dziennikarz wspomniał o Wiktorowskim po US Open. "Szanowany trener"

Dziennik "Sports Illustrated" opublikował artykuł, w którym zawarto 50 wniosków po zakończonym US Open. Jeden z nich dotyczył Osaki, a zatem się pojawił też wątek Wiktorowskiego. Jon Wertheim zauważył, że po raz pierwszy od pięciu lat Japonka zagrała w drugim tygodniu turnieju wielkoszlemowego, czyli co najmniej w czwartej rundzie.

"Po raz pierwszy w swojej karierze Osaka nie zdobyła tytułu po awansie do drugiego tygodnia Wielkiego Szlema. Choć w półfinale przegrała z Anisimovą, to musi być zachwycona z poprawy swojej gry. A także swoją decyzją o zatrudnieniu Tomasza Wiktorowskiego, szanowanego trenera, który poświęca się wyłącznie jej doskonaleniu" - czytamy w artykule.

- Kiedy szukałam nowego trenera, to po prostu zależało mi na kimś z dużą wiedzą. Kiedy Tomasz się uśmiecha, naprawdę jest jak pluszowy miś. Czuję, że tworzy dla mnie bezpieczną przestrzeń - tłumaczyła Osaka w jednym z wywiadów.

Tak Osaka mówiła o Wiktorowskim. "Wszystko jest pewnym procesem"

Osaka już w trakcie turnieju wypowiadała się nt. swojej formy i współpracy z trenerem Wiktorowskim.

- Myślę, że wszystko teraz jest pewnym procesem. To mój drugi turniej z Tomaszem jako trenerem, muszę to wziąć pod uwagę. Patrząc na to wszystko z perspektywy, czuję, że w tym roku poszło mi bardzo dobrze. Jeszcze przed tym turniejem przekroczyłam swoje oczekiwania. Mój najgorszy rok to najlepszy u kogoś innego - opowiadała Japonka.

- Szczerze mówiąc, to nie jestem smutna, bo czuję, że zrobiłam wszystko, co mogłam. Mam nadzieję, że w kolejnych turniejach znowu dam z siebie wszystko i zobaczę, co się wydarzy. Nie mogę być na siebie zła. Nawet w najgorszych momentach nigdy nie grałam w turnieju z myślą, że przegram w pierwszej rundzie. Jeśli biorę udział w jakimś turnieju, to chcę go wygrać. Zajście do półfinału US Open dodało mi pewności siebie - stwierdziła Osaka.

