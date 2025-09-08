Wielkie zmiany w rankingu ATP. Oficjalnie. Polska ma nowego lidera!

US Open przyniosło spore przetasowania w rankingu ATP. Od czerwca zeszłego roku jego liderem niezmiennie pozostawał Jannik Sinner. Po 65 tygodniach seria Włocha w końcu została przerwana. Porażka w wielkim finale z Carlosem Alcarazem sprawiła, że panowie zamienili się miejscami i to Hiszpan przewodzi teraz stawce.

455 dni i koniec. Oto nowy lider rankingu ATP

Na jego koncie jest dokładnie 11 540 punktów. Nad drugim Sinnerem ma więc 760 "oczek" przewagi. Przed spadkiem Włocha nie uratował nawet awans do finału. Przed rokiem to właśnie on triumfował w Nowym Jorku i teraz musiał bronić 2000 punktów. Ostatecznie zgarnął ich o 700 mniej niż ostatnio.

Z kolei dla Alcaraza pozycja numer 1 na światowych listach to nie pierwszyzna. 22-latek liderem rankingu został już przed trzema laty. Ostatecznie stracił prowadzenie w sierpniu 2023 r. i aż do teraz nie potrafił go odzyskać.

Zarówno on, jak i Sinner nad resztą stawki mają potężną przewagę. Trzeci w rankingu Alexander Zverev ma zaledwie 5930 punktów i praktycznie im nie zagraża. Za plecami Niemca również doszło do pewnych zmian. Aż o trzy pozycje w górę awansował Novak Djoković. Serb dzięki grze w półfinale US Open wskoczył z siódmego na czwartą pozycję. O jedną lokatę spadł 5. Taylor Fritz, a o dwie - 7. Jack Draper. Szóste miejsce zachował natomiast Ben Shelton.

Wykorzystał nieobecność Hurkacza. To on jest teraz najlepszym tenisistą w Polsce

Sporym wydarzeniem jest także zmiana na pozycji najlepszego polskiego tenisisty. Do niedawna najwyżej sklasyfikowanym Polakiem był Hubert Hurkacz, który jeszcze w poprzednim sezonie plasował się w czołowej dziesiątce. Niestety w obecnym z rywalizacji eliminowały go liczne kontuzje. Wrocławianin w ogóle nie wziął udziału w tegorocznym US Open, przez co spadł o kolejne cztery pozycje względem poprzedniego notowania. Zajmuje więc dopiero 72. lokatę z dorobkiem 835 punktów.

Dziesięć pozycji wyżej (na 62. miejscu) jest za to Kamil Majchrzak, który w US Open zanotował ostatnio życiowy wynik. Po zwycięstwie nad obecnie 10. Karenem Chaczanowem awansował do III rundy. Jednak już po przejściu I rundy wyprzedził Hurkacza w rankingu ATP live. W poniedziałek stało się również w oficjalnym notowaniu. W sumie w Nowym Jorku Majchrzak zarobił 84 punkty i przesunął się aż o 14 miejsc w górę.

Ranking ATP z 8 września 2025 r.:

1. Carlos Alcaraz - 11540 [pkt]

2. Jannik Sinner - 10780

3. Alexander Zverev - 5930

4. Novak Djoković - 4830

5. Taylor Fritz - 4675

6. Ben Shelton - 4280

7. Jack Draper - 3690

8. Alex de Minaur - 3545

9. Lorenzo Musetti - 3505

10. Karen Chaczanow - 3280

...

62. Kamil Majchrzak - 903

72. Hubert Hurkacz - 835

