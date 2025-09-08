Sceny na konferencji Sabalenki. "Jesteś za młoda, żeby zrozumieć, co czuję"

Aryna Sabalenka (1. WTA) po raz drugi w karierze wygrała turniej wielkoszlemowy - US Open. Po triumfie w ubiegłym roku w Nowym Jorku, w sobotnim finale pokonała 6:3, 7:6 (7:3) Amerykankę Amandę Anisimovą (4. WTA). "Anisimowa grała falami, liderka rankingu była zdecydowanie stabilniejsza i zasłużenie została czwarty raz w karierze mistrzynią wielkoszlemową w singlu. Obroniła tytuł, choć komentatorzy nie mogli uwierzyć w to, co Sabalenka zrobiła w końcówce drugiego seta" - pisał w spostrzeżeniach z meczu Dominik Senkowski, dziennikarz Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Iga Świątek! Englert, Daniec, Strasburger i wiele innych gwiazd błyszczy na korcie

Niespodzianka na konferencji prasowej po finale US Open kobiet

Sabalenka po finale US Open tradycyjnie zabrała głos na konferencji prasowej. Już na jej wstępie czekała ją mała niespodzianka, bo prowadzący konferencję powiedział, że pierwsze pytanie zada jej dziewczynka, która podczas turnieju dawała zawodniczkom i zawodnikom lemoniadę.

- O, cześć, piękna. Chyba już kiedyś ze sobą rozmawialiśmy, prawda? - zwróciła się do niej Sabalenka.

- Tak, rozmawialiśmy. Cześć Aryno, gratulacje. Jak to jest znów wygrać US Open? - spytała dziewczynka.

- Cóż, jesteś za młoda, żeby zrozumieć, co czuję, ale wiesz, to jest niesamowite. Wcześniej w tym sezonie miałam naprawdę trudne lekcje, przegrałam dwa finały wielkoszlemowe, a wygranie tego turnieju znaczy dla mnie wiele. To w końcu obrona tytułu. Po prostu nie potrafię ci wytłumaczyć, co czuję. Mam nadzieję, że będziesz grać w tenisa i pewnego dnia to poczujesz, zrozumiesz mnie. Teraz trochę brak mi słów - powiedziała Aryna Sabalenka.

Całą konferencję można zobaczyć tutaj.

Zobacz także: Niesamowite, co zrobił Alcaraz w finale US Open. Na oczach Trumpa

Dla Białorusinki to czwarty w karierze triumf w turnieju wielkoszlemowym (po dwa razy wygrywała Australian Open i US Open).

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU