Oto ostateczne miejsce polskich siatkarek! Tak wygląda klasyfikacja MŚ

Reprezentacja Polski przegrała w ćwierćfinale siatkarskich mistrzostw świata kobiet z Włochami (17:25, 21:25, 18:25) i odpadła z rywalizacji. - Jestem zadowolony, bo mój zespół dotarł do ćwierćfinału. Przegraliśmy jeden mecz, przeciwko mistrzyniom olimpijskim - wyznał Stefano Lavarini. Na tym jednak nie skończył. - Widzimy ciągle ten dystans, jaki nas dzieli od takich ekip jak Włochy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że musimy pracować nad tym, jak dojść do tego poziomu. To pozostawia nam bardzo dużo przestrzeni do motywacji. Do tego, by pracować jeszcze mocniej - dodał.

Zwyciężczyniami mistrzostw świata zostały bez zaskoczenia Włoszki. Pokonały one w finale Turczynki 3:2 (25:23, 13:25, 26:24, 19:25, 15:8), dzięki czemu sięgnęły po tytuł pierwszy raz od 2002 roku. Brązowy medal zdobyła za to reprezentacja Brazylii, która po prawdziwym thrillerze wygrała z Japonią 3:2 (25:12, 25:17, 19:21, 27:29, 18:16).

Bohaterką tego meczu została Gabriela Braga Guimaraes, lepiej znana jako "Gabi". "Po raz kolejny udowodniła swoją wielką klasę! Liderka reprezentacji Brazylii poprowadziła drużynę do niesamowicie dramatycznego zwycięstwa" - podsumował Filip Modrzejewski ze Sport.pl. Które miejsce przypadło zatem naszym zawodniczkom?

Ostatecznie drużyna Stefano Lavariniego zajęła siódme miejsce w klasyfikacji końcowej MŚ. Jedna z liderek Magdalena Stysiak uważa, że mogliśmy osiągnąćjednak więcej, natomiast po prosu nie mieliśmy szczęścia. - Wielki szacunek dla naszej drużyny. Mimo porażki wynik nie odzwierciedla tego, jak chciałyśmy, jak grałyśmy, jak walczyłyśmy. Powiedzmy sobie szczerze, że (drabinka - red.) nam się nie ułożyła - zakończyła.

Klasyfikacja końcowa Mistrzostw Świata 2025 siatkarek:

1. Włochy

2. Turcja

3. Brazylia

4. Japonia

5. USA

6. Holandia

7. Polska

8. Francja

9. Chiny

10. Serbia

11. Belgia

12. Niemcy

13. Kanada

14. Dominikana

16. Szwecja

17. Ukraina

18. Hiszpania

20. Kenia

21. Grecja

22. Argentyna

23. Kuba

24. Meksyk

25. Czechy

26. Kolumbia

27. Bułgaria

28. Portoryko

29. Egipt

30. Słowacja

31. Wietnam

32. Kamerun

Mistrzostwa świata w Tajlandii były przełomowe. Po raz pierwszy wzięły w nich udział aż 32 drużyny. Od teraz zmagania będą dużo częstsze, gdyż mundial będzie odbywał się co dwa lata. Podczas następnego będzie można sobie zagwarantować awans na igrzyska olimpijskie w Los Angeles.