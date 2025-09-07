Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Oto ostateczne miejsce polskich siatkarek! Tak wygląda klasyfikacja MŚ
Reprezentacja Włoch pokonała w finale Turcję i po raz pierwszy od 2002 roku sięgnęła po mistrzostwo świata siatkarek. Równie dramatyczny był mecz o brązowy medal między Brazylią a Japonią. Ostatecznie lepsze okazały się zawodniczki Jose Roberto Guimaraesa, które wygrały 3:2 (25:12, 25:17, 19:21, 27:29, 18:16). Dowiedzieliśmy się zatem, które finalnie miejsce na MŚ zajęły również Polki.
Polska - Belgia, MŚ siatkarek
Fot. Volleyball World, materiały prasowe FIVB

Reprezentacja Polski przegrała w ćwierćfinale siatkarskich mistrzostw świata kobiet z Włochami (17:25, 21:25, 18:25) i odpadła z rywalizacji. - Jestem zadowolony, bo mój zespół dotarł do ćwierćfinału. Przegraliśmy jeden mecz, przeciwko mistrzyniom olimpijskim - wyznał Stefano Lavarini. Na tym jednak nie skończył. - Widzimy ciągle ten dystans, jaki nas dzieli od takich ekip jak Włochy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że musimy pracować nad tym, jak dojść do tego poziomu. To pozostawia nam bardzo dużo przestrzeni do motywacji. Do tego, by pracować jeszcze mocniej - dodał. 

Zobacz wideo Ogromna burza w Widzewie! Trener wezwany na dywanik. "Groteskowa sytuacja"

Tak wygląda klasyfikacja końcowa mistrzostw świata siatkarek. Oto miejsce Polek

Zwyciężczyniami mistrzostw świata zostały bez zaskoczenia Włoszki. Pokonały one w finale Turczynki 3:2 (25:23, 13:25, 26:24, 19:25, 15:8), dzięki czemu sięgnęły po tytuł pierwszy raz od 2002 roku. Brązowy medal zdobyła za to reprezentacja Brazylii, która po prawdziwym thrillerze wygrała z Japonią 3:2 (25:12, 25:17, 19:21, 27:29, 18:16).

Bohaterką tego meczu została Gabriela Braga Guimaraes, lepiej znana jako "Gabi". "Po raz kolejny udowodniła swoją wielką klasę! Liderka reprezentacji Brazylii poprowadziła drużynę do niesamowicie dramatycznego zwycięstwa" - podsumował Filip Modrzejewski ze Sport.pl. Które miejsce przypadło zatem naszym zawodniczkom? 

Ostatecznie drużyna Stefano Lavariniego zajęła siódme miejsce w klasyfikacji końcowej MŚ. Jedna z liderek Magdalena Stysiak uważa, że mogliśmy osiągnąćjednak  więcej, natomiast po prosu nie mieliśmy szczęścia. - Wielki szacunek dla naszej drużyny. Mimo porażki wynik nie odzwierciedla tego, jak chciałyśmy, jak grałyśmy, jak walczyłyśmy. Powiedzmy sobie szczerze, że (drabinka - red.) nam się nie ułożyła - zakończyła

Klasyfikacja końcowa Mistrzostw Świata 2025 siatkarek:

  • 1. Włochy 
  • 2. Turcja 
  • 3. Brazylia 
  • 4. Japonia 
  • 5. USA 
  • 6. Holandia 
  • 7. Polska 
  • 8. Francja 
  • 9. Chiny 
  • 10. Serbia 
  • 11. Belgia 
  • 12. Niemcy 
  • 13. Kanada 
  • 14. Dominikana 
  • 15. Kanada 
  • 16. Szwecja 
  • 17. Ukraina 
  • 18. Hiszpania 
  • 19. Szwecja 
  • 20. Kenia 
  • 21. Grecja 
  • 22. Argentyna 
  • 23. Kuba 
  • 24. Meksyk 
  • 25. Czechy 
  • 26. Kolumbia 
  • 27. Bułgaria 
  • 28. Portoryko 
  • 29. Egipt 
  • 30. Słowacja 
  • 31. Wietnam 
  • 32. Kamerun

Mistrzostwa świata w Tajlandii były przełomowe. Po raz pierwszy wzięły w nich udział aż 32 drużyny. Od teraz zmagania będą dużo częstsze, gdyż mundial będzie odbywał się co dwa lata. Podczas następnego będzie można sobie zagwarantować awans na igrzyska olimpijskie w Los Angeles.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/14 Sport polegający na przesuwaniu po lodzie granitowych ciężarków w kierunku celu to:

Kibicowałeś Małyszowi? Masz już szansę na pierwszy punkt. Pytamy o sporty zimowe