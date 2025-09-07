Oto ostateczne miejsce polskich siatkarek! Tak wygląda klasyfikacja MŚ

Reprezentacja Polski przegrała w ćwierćfinale siatkarskich mistrzostw świata kobiet z Włochami (17:25, 21:25, 18:25) i odpadła z rywalizacji. - Jestem zadowolony, bo mój zespół dotarł do ćwierćfinału. Przegraliśmy jeden mecz, przeciwko mistrzyniom olimpijskim - wyznał Stefano Lavarini. Na tym jednak nie skończył. - Widzimy ciągle ten dystans, jaki nas dzieli od takich ekip jak Włochy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że musimy pracować nad tym, jak dojść do tego poziomu. To pozostawia nam bardzo dużo przestrzeni do motywacji. Do tego, by pracować jeszcze mocniej - dodał.
Zwyciężczyniami mistrzostw świata zostały bez zaskoczenia Włoszki. Pokonały one w finale Turczynki 3:2 (25:23, 13:25, 26:24, 19:25, 15:8), dzięki czemu sięgnęły po tytuł pierwszy raz od 2002 roku. Brązowy medal zdobyła za to reprezentacja Brazylii, która po prawdziwym thrillerze wygrała z Japonią 3:2 (25:12, 25:17, 19:21, 27:29, 18:16).
Bohaterką tego meczu została Gabriela Braga Guimaraes, lepiej znana jako "Gabi". "Po raz kolejny udowodniła swoją wielką klasę! Liderka reprezentacji Brazylii poprowadziła drużynę do niesamowicie dramatycznego zwycięstwa" - podsumował Filip Modrzejewski ze Sport.pl. Które miejsce przypadło zatem naszym zawodniczkom?
Ostatecznie drużyna Stefano Lavariniego zajęła siódme miejsce w klasyfikacji końcowej MŚ. Jedna z liderek Magdalena Stysiak uważa, że mogliśmy osiągnąćjednak więcej, natomiast po prosu nie mieliśmy szczęścia. - Wielki szacunek dla naszej drużyny. Mimo porażki wynik nie odzwierciedla tego, jak chciałyśmy, jak grałyśmy, jak walczyłyśmy. Powiedzmy sobie szczerze, że (drabinka - red.) nam się nie ułożyła - zakończyła.
Mistrzostwa świata w Tajlandii były przełomowe. Po raz pierwszy wzięły w nich udział aż 32 drużyny. Od teraz zmagania będą dużo częstsze, gdyż mundial będzie odbywał się co dwa lata. Podczas następnego będzie można sobie zagwarantować awans na igrzyska olimpijskie w Los Angeles.
