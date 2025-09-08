Sabalenka wybrała strój od polskiej projektantki. Pokazała światu po US Open

Cztery - to liczba tytułów wielkoszlemowych, które ma Aryna Sabalenka po ostatnim finale US Open. Białorusinka wygrała 6:3, 7:6 (3) z Amerykanką Amandą Anisimovą. To był też czwarty turniej wygrany przez Sabalenkę w tym sezonie, po Australian Open, a także turniejach WTA 1000 w Miami i Madrycie. - To jest szaleństwo. Wszystkie te poprzednie finałowe lekcje były warte dzisiejszego dnia. Brak mi słów - mówiła Sabalenka po zakończeniu spotkania.

Polka przygotowała sukienkę dla Aryny Sabalenki. Cena zwala z nóg

Kilka godzin po zakończonym finale US Open Sabalenka wzięła udział w oficjalnej sesji zdjęciowej, podczas której Białorusinka pozowała z trofeum. Tenisistka była ubrana w jasnoróżową sukienkę z drapowanym dekoltem. Dziennikarka modowa Jessica Schiffer zauważyła na portalu X, że jest to sukienka, którą przygotowała polska projektantka - Magda Butrym. "Wygląda świetnie", "każde zdjęcie na zawsze pozostanie w pamięci", "poważnie powinna rozważyć karierę modelki" - pisali internauci na portalu X.

Ile kosztuje sukienka, którą założyła Sabalenka? Na stronie fwrd.com można zauważyć, że sukienka kosztuje blisko 1150 euro, a więc prawie 5000 złotych. Kreacje tworzone przez Butrym zakładało wiele gwiazd - m.in. Dua Lipa, Sydney Sweeney, Jennifer Lopez, Rihanna, Kim Kardashian, Rita Ora czy Pamela Anderson.

W kreacjach Magdy Butrym występowała też Iga Świątek, choćby po wygranym Roland Garros w 2024 r. czy przy okazji ceremonii otwierającej WTA Finals w 2023 r.

- Bardzo lubię kreacje Magdy Butrym, sama często je kupuję i noszę. Iga Świątek wyglądała zjawiskowo, super kobieco, zmysłowo. Takie sukienki są kwintesencją kobiecości, a jednocześnie w ogóle nie są wulgarne, ordynarne ani oczywiste. To jest bardzo silna strona Magdy estetyki - tak o sukience, którą Świątek założyła w 2023 r., mówiła Joanna Przetakiewicz w rozmowie z "Plejadą".

Przed tenisistkami są jeszcze dwa turnieje rangi WTA 1000 - w Pekinie (24.09-05.10) i Wuhan (06-12.10). W nich z pewnością wystąpi Sabalenka, o ile nie będzie miała żadnych problemów zdrowotnych pod koniec sezonu.

