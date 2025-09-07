Sabalenka mistrzynią US Open, ale to Świątek dokonała tego pierwsza

Aryna Sabalenka przełamała krótką, ale fatalną serię w finałach turniejów wielkoszlemowych. Białorusinka przegrała bowiem decydujące spotkania w tegorocznym Australian Open oraz Roland Garros. 27-letnia tenisistka i tak zakończy ten rok z wielkoszlemowym triumfem, bo wygrała US Open, w finale pokonując 6:3, 7:6 (7:3) Amandę Anisimovą (9. WTA). - Wszystkie te poprzednie finałowe lekcje były warte dzisiejszego dnia - powiedziała Sabalenka po finale.

Wielki wyczyn Aryny Sabalenki. Jako pierwsza dokonała tego jednak Iga Świątek

Aryna Sabalenka triumfując w finale w Nowym Jorku, odniosła swoje setne zwycięstwo w karierze w meczach w turniejach wielkoszlemowych. Nie jest jednak najlepsza w tej statystyce w erze Open. Jako pierwsza zrobiła to bowiem Iga Świątek.

Polka setną wygraną odniosła w tegorocznym finale Wimbledonu, w którym pokonała 6:0, 6:0 Amandę Anisimovą.

Sabalenka w Nowym Jorku odniosła czwarte w karierze zwycięstwo w turnieju wielkoszlemowym. Białorusinka wygrywała też US Open 2024 oraz Australian Open 2023 i 2024. Wciąż czeka na swój pierwszy triumf w Rolandzie Garrosie oraz na Wimbledonie. Dla porównania - Iga Świątek nie ma finałowego zwycięstwa tylko w Australian Open.

Polka prowadzi też z Sabalenką w liczbie triumfów w turniejach wielkoszlemowych. Świątek ma bowiem ich sześć (cztery razy Roland Garros i po razie Wimbledon i US Open). Z grających obecnie tenisistek tylko Venus Williams ma ich więcej - siedem.

Kolejny turniej wielkoszlemowy odbędzie się w styczniu przyszłego roku. Będzie to rozgrywany na kortach twardych Australian Open.

W tym roku wygrała tam niespodziewanie Amerykanka Madison Keys (6. WTA).

