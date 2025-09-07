Niewiarygodny rekord Sabalenki! Jedyna taka tenisistka w historii

4 - do tylu wzrosła liczba triumfów Aryny Sabalenki w turniejach wielkoszlemowych. 27-letnia tenisistka w sobotnim finale US Open pokonała 6:3, 7:6 (7:3) reprezentantkę gospodarzy - Amandę Anisimovą (9. WTA). Tym samym Białorusinka obroniła trofeum w Nowym Jorku zdobyte przed rokiem.

Aryna Sabalenka rekordzistką

Sabalenka w sześciu spotkaniach w US Open (do półfinału awansowała bez gry, bo Marketa Vondrousova (60. WTA) oddała mecz walkowerem z powodu kontuzji) straciła tylko jednego seta. Przegrała go z Amerykanką Jessicą Pegulą (4. WTA). Białorusinka w tegorocznej edycji turnieju w Nowym Jorku zagrała trzy tie-breaki. Wszystkie wygrała - z Rosjanką Poliną Kudiermietową (67. WTA), Kanadyjką Leylah Fernandez (30. WTA) oraz w finale z Anisimovą.

W tym ostatnim tie-breaku Sabalenka przegrywała 0:1, by po chwili prowadzić 6:1 i mieć pięć piłek meczowych. Białorusinka znów po mistrzowsku zagrała tie-breaka. To jednak nikogo nie dziwi, lecz już trzeba się niemal do tego przyzwyczaić.

Sabalenka ma bowiem imponującą serię aż 19 zwycięskich tie-breaków z rzędu! Ostatni raz przegrała w tie-breaku 11 lutego tego roku, w drugiej rundzie turnieju w Dosze z Rosjanką Jekatieriną Aleksandrową (12. WTA).

Jak informuje The Tennis Letter, żadnej tenisiście w erze Open nie udało się wygrać aż tylu tie-breaków z rzędu.

Kilkanaście dni temu Sabalenka zabrała głos na temat swojej imponującej serii. Podkreśliła, że na jej rywalkach w światowym tourze jest dodatkowa presja.

- Oczywiście, nie rozpamiętuję tego w trakcie meczu, ale na przeciwniczkach ciąży dodatkowa presja. Podoba mi się to. Czasami w trakcie seta zastanawiam się nad swoimi decyzjami na korcie i kiedy dochodzi do tie-breaka, wiem, że nie mam już czasu na wątpliwości. Trzeba po prostu grać i ufać swojej grze. Wiem, co robić na korcie i staram się trzymać planu gry, grać agresywnie i wywierać jak największą presję na rywalkach - przyznała Sabalenka.

Sabalenka być może jeszcze w tym roku poprawi rekordową serię w tie-breakach. Na razie nie wiadomo, w którym najbliższym turnieju wystąpi. Być może będzie to impreza w Pekinie.

