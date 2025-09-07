Anisimova zalała się łzami na korcie. Tak zachowała się Sabalenka

Amanda Anisimova (9. WTA) będzie musiała poczekać przynajmniej do przyszłego roku na pierwszy w karierze triumf w turnieju wielkoszlemowym. Amerykanka po przegraniu finału Wimbledonu z Igą Świątek 0:6, 0:6, w sobotni wieczór uległa 3:6, 6:7 (3:7) liderce światowego rankingu Białorusince Arynie Sabalence. W efekcie Anisimova ma bilans finałów turniejów wielkoszlemowych: zero zwycięstw i dwie porażki. "Anisimowa grała falami, liderka rankingu była zdecydowanie stabilniejsza i zasłużenie została czwarty raz w karierze mistrzynią wielkoszlemową w singlu. Obroniła tytuł, choć komentatorzy nie mogli uwierzyć w to, co Sabalenka zrobiła w końcówce drugiego seta" - pisał Dominik Senkowski, dziennikarz Sport.pl w relacji z finału US Open.

Piękne słowa Sabalenki do Anisimovej

Amanda Anisimova po zakończeniu finału była załamana. Długo siedziała na swoim krzesełku, patrząc się w jeden punkt, a potem zaczęła płakać i zakryła twarz ręcznikiem. Potem zabrała głos na ceremonii wręczenia nagród.

- To było spektakularne lato. Dotarcie do dwóch finałów to fantastyczna sprawa, ale przegrana w obu była bardzo bolesna. Nie sądzę, żebym dziś walczyła zaciekle o swoje marzenia, ale chcę pogratulować Arynie. Jesteś niesamowita, jestem pod wrażeniem wszystkiego, co osiągnęłaś - przyznała Anisimova.

Od razu po niej głos zabrała Aryna Sabalenka. Na początek skierowała słowa wsparcia właśnie do Anisimovej.

- Wszystkie poprzednie trudne lekcje w przegranych finałach były tego warte. Gratuluję Amanda dotarcia do dwóch finałów turniejów wielkoszlemowych. Wiem, jak bardzo boli przegrana w finale, ale wiem też, że kiedyś wygrasz. Będziesz się cieszyć sukcesami jeszcze bardziej po tych bolesnych porażkach - przyznała Białorusinka.

Anisimova w swojej dotychczasowej karierze wygrała trzy turnieje rangi WTA. Amerykanka była najlepsza w turniejach w Bogocie (2019), Melbourne Summer Set 2 (2022) i w tym roku w Dausze.

