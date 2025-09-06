Tak wygląda ranking WTA po finale US Open. Złe wieści dla Świątek

Aryna Sabalenka (Białoruś, 1. WTA) wygrała czwarty w karierze turniej wielkoszlemowy w grze pojedynczej. Białorusinka w finale US Open pokonała 6:3, 7:6 (7:3) Amerykankę Amandę Anisimową (9. WTA). Białorusinka nie przegrała zatem trzeciego w tym sezonie finału turnieju wielkoszlemowego po Australian Open i Roland Garrosie. Dla Anisimowej jest to za to drugi z rzędu przegrany turniej wielkoszlemowy po klęsce 0:6, 0:6 w finale Wimbledonu z Igą Świątek.

Aryna Sabalenka zwiększyła przewagę nad Igą Świątek w rankingu WTA

Aryna Sabalenka w US Open broniła punktów w rankingu WTA za ubiegłoroczny triumf. Przed finałem miała ich 10525 i o 2592 punkty wyprzedzała drugą w tym zestawieniu, sześciokrotną triumfatorkę turniejów wielkoszlemowych - Igę Świątek (7933 punktów). Białorusinka po wygraniu finału ma w rankingu WTA 11225 punktów. W efekcie wyprzedza teraz Polkę aż o 3292 punkty. Identyczną stratę Świątek miała Polka przed rozpoczęciem US Open, bo broniła punktów za ubiegłoroczny ćwierćfinał. Świątek nie zdobyła kolejnych punktów, podobnie jak broniąca tytułu Sabalenka.

Z kolei Amanda Anisimowa po świetnym turnieju w Nowym Jorku awansowała z dziewiątej na czwartą pozycję. Amerykanka ma 5159 punktów.

W rankingu WTA na 30. pozycji jest Magdalena Fręch, a na 37. - Magda Linette.

Tak wygląda ranking WTA:

Aryna Sabalenka (Białoruś) - 11225 punktów Iga Świątek (Polska) - 7933 pkt Coco Gauff (USA) - 7874 pkt Amanda Anisimowa (USA) - 5159 pkt Mirra Andriejewa (Rosja) - 4793 pkt Madison Keys (USA) - 4579 pkt Jessica Pegula (USA) - 4383 pkt Jasmine Paolini (Włochy) - 4006 pkt Qinwen Zheng (Chiny) - 4003 pkt Jelena Rybakina (Kazachstan) - 3833 pkt

...30. Magdalena Fręch - 1648 pkt

37. Magda Linette - 1404 pkt

120. Katarzyna Kawa - 631 pkt

152. Maja Chwalińska - 468 pkt

170. Linda Klimovicova - 415

