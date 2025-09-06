Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Tak wygląda ranking WTA po finale US Open. Złe wieści dla Świątek
Aryna Sabalenka i Amanda Anisimowa - te zawodniczki zmierzyły się w finale tegorocznego US Open. Po ich spotkaniu poznaliśmy ostateczny kształt rankingu WTA po turnieju na nowojorskich kortach. Nie są to dobre wieści dla Igi Świątek.
Aryna Sabalenka
screen

Aryna Sabalenka (Białoruś, 1. WTA) wygrała czwarty w karierze turniej wielkoszlemowy w grze pojedynczej. Białorusinka w finale US Open pokonała 6:3, 7:6 (7:3) Amerykankę Amandę Anisimową (9. WTA). Białorusinka nie przegrała zatem trzeciego w tym sezonie finału turnieju wielkoszlemowego po Australian Open i Roland Garrosie. Dla Anisimowej jest to za to drugi z rzędu przegrany turniej wielkoszlemowy po klęsce 0:6, 0:6 w finale Wimbledonu z Igą Świątek. 

Zobacz wideo Jak Iga Świątek! Englert, Daniec, Strasburger i wiele innych gwiazd błyszczy na korcie

Aryna Sabalenka zwiększyła przewagę nad Igą Świątek w rankingu WTA

Aryna Sabalenka w US Open broniła punktów w rankingu WTA za ubiegłoroczny triumf. Przed finałem miała ich 10525 i o 2592 punkty wyprzedzała drugą w tym zestawieniu, sześciokrotną triumfatorkę turniejów wielkoszlemowych - Igę Świątek (7933 punktów). Białorusinka po wygraniu finału ma w rankingu WTA 11225 punktów. W efekcie wyprzedza teraz Polkę aż o 3292 punkty. Identyczną stratę Świątek miała Polka przed rozpoczęciem US Open, bo broniła punktów za ubiegłoroczny ćwierćfinał. Świątek nie zdobyła kolejnych punktów, podobnie jak broniąca tytułu Sabalenka. 

Z kolei Amanda Anisimowa po świetnym turnieju w Nowym Jorku awansowała z dziewiątej na czwartą pozycję. Amerykanka ma 5159 punktów. 

Zobacz także: Świątek podjęła decyzję. Polka ogłasza po US Open

W rankingu WTA na 30. pozycji jest Magdalena Fręch, a na 37. - Magda Linette

Tak wygląda ranking WTA:

  1. Aryna Sabalenka (Białoruś) - 11225 punktów
  2. Iga Świątek (Polska) - 7933 pkt
  3. Coco Gauff (USA) - 7874 pkt
  4. Amanda Anisimowa (USA) - 5159 pkt
  5. Mirra Andriejewa (Rosja) - 4793 pkt
  6. Madison Keys (USA) - 4579 pkt
  7. Jessica Pegula (USA) - 4383 pkt
  8. Jasmine Paolini (Włochy) - 4006 pkt
  9. Qinwen Zheng (Chiny) - 4003 pkt
  10. Jelena Rybakina (Kazachstan) - 3833 pkt
  • ...30. Magdalena Fręch - 1648 pkt
  • 37. Magda Linette - 1404 pkt
  • 120. Katarzyna Kawa - 631 pkt
  • 152. Maja Chwalińska - 468 pkt
  • 170. Linda Klimovicova - 415

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/14 Sport polegający na przesuwaniu po lodzie granitowych ciężarków w kierunku celu to:

Kibicowałeś Małyszowi? Masz już szansę na pierwszy punkt. Pytamy o sporty zimowe