Iga Świątek nie wygra w tym sezonie dwóch turniejów wielkoszlemowych. Polka miała na to szanse po triumfie na Wimbledonie. 23-letnia tenisistka odpadła jednak w ćwierćfinale US Open, gdy przegrała z Amerykanką Amandą Anisimovą (9. WTA).

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Iga Świątek! Englert, Daniec, Strasburger i wiele innych gwiazd błyszczy na korcie

Wiadomo już, czy Świątek wystąpi w Pekinie

Na razie nie wiadomo dokładnie, kiedy Iga Świątek wróci do gry. Nie można wykluczyć, że będzie to turniej WTA 500 w Guadalajarze. Na pewno wystąpi w turnieju WTA 500 w Seulu, co potwierdziła już w maju tego roku. Świątek zagra też w prestiżowym turnieju WTA 1000 w Pekinie. Potwierdzili to organizatorzy imprezy. "Iga Świątek wraca na Diamentowy Kort! Mistrzyni China Open 2023 i zwyciężczyni Wimbledonu 2025. Czy uda jej się ponownie zawładnąć Pekinem?" - napisali w serwisie X.

Zamieścili też krótki film, w którym Iga Świątek zwróciła się do kibiców.

- Cześć tutaj Iga. Do wszystkich chińskich fanów: Jestem bardzo podekscytowana, że w tym roku zagram w Pekinie. To będzie jeden z najlepszych turniejów, w jakich brałam udział w tym sezonie. Mam nadzieję, że zagram tam kilka fajnych meczów, którymi będziesz się cieszyć. Do zobaczenia w Pekinie - powiedziała Iga Świątek.

Polka w Pekinie wygrała raz cały turniej. Było to w 2023 roku, pokonując w finale 6:2, 6:2 Rosjankę Ludmiłę Samsonową.

Zobacz także: Słynny trener sióstr Williams nie ma złudzeń. Oto co wróży Świątek

Rok temu Świątek w Pekinie nie zagrała z powodu zawieszenia nałożonego przez Międzynarodową Agencję Integralności Tenisa (ITIA).

Wtedy najlepsza była Amerykanka Coco Gauff (3. WTA), pokonując 6:3, 6:1 w decydującym pojedynku Czeszkę Karolinę Muchovą (15. WTA).

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU