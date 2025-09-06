Wielkie poruszenie przed finałem US Open. Wszystko przez Trumpa

Iga Świątek po imponujących sukcesach w Wimbledonie oraz turnieju w Cincinnati była jedną z faworytek do triumfu w US Open. Mimo obiecującego początku nie udało się jednak dojść choćby do półfinału. Już w ćwierćfinale lepsza od niej okazała się niespodziewanie Amanda Anisimowa, która wzięła rewanż za bolesny finał Wimbledonu. To spotkanie zakończyło się wówczas wynikiem 6:0, 6:0 dla Polski.

US Open ogłasza "nadzwyczajne środki bezpieczeństwa". Donald Trump pojawi się na finale

Do zakończenia zmagań US Open pozostały już tylko dwa mecze, finałowe. Pogromczyni Świątek Amanda Anisimowa zmierzy się z Aryną Sabalenką, natomiast Jannik Sinner zagra z Carlosem Alcarazem. Dziennik "The New York Times" ogłosił, że na tym drugim meczu pojawi się prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Z tego powodu organizatorzy podjęli decyzję o wprowadzeniu "nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa".

Rzekomo ten mecz będzie podlegał bardziej rygorystycznym kontrolom toreb, plecaków oraz saszetek przy bramkach kortu centralnego imienia Arthura Ashe'a. Poza standardowym przeszukaniem zostaną one przeskanowane. Dodatkowo zalecono pracownikom mediów, by w sobotę opuścili obiekt najpóźniej o godz. 23. Następnego dnia można wejść na kort dopiero o godz. 7. Zaznaczono też, że może dojść do opóźnień w komunikacji, gdyż niektóre strefy mogą zostać nawet "zamrożone".

Zadowolony z wizyty prezydenta jest wicelider światowego rankingu, który uważa, że będzie miał jeszcze większą motywację, by zrewanżować się Sinnerowi za porażkę w finale Wimbledonu.

- To zaszczyt dla tego US Open, że prezydent wspiera to wydarzenia oraz całą dyscyplinę. Mimo to nie chcę się rozpraszać, ale myślę, że obecność prezydenta na meczu to doskonała promocja dla tenisa. Choć to duża nobilitacja, to szczerze mówiąc, grając przed nim, postaram się o tym nie myśleć - przyznał Alcaraz, cytowany przez portal Olly Tennis.

Wielu fanów z uwagą będzie oglądać za to finał między Anisimową a Sabalenką. Po raz ostatni obie zmierzyły się w półfinale Wimbledonu i wówczas lepsza była Amerykanka, która niespodziewanie wygrała 6:4, 4:6, 6:4. Mało tego, Anisimowa zwyciężyła aż sześć spośród dziewięciu spotkań z Białorusinką.

