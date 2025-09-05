Sensacja w finale US Open. Turniejowa "1" na kolanach

O Taylor Towsend kilkukrotnie zrobiło się głośno podczas tegorocznego US Open. Najpierw wielką burzę wokół niej wywołała Jelena Ostapenko, która po porażce w meczu drugiej rundy singla miała pretensje do Amerykanki i zarzucała jej brak klasy. Z kolei w 1/8 finału Towsend była na dobrej drodze, by awansować dalej, ale nie wykorzystała aż ośmiu piłek meczowych i odpadła po przegranej z Barborą Krejcikovą. Z nowojorską imprezą na dobre się jednak nie pożegnała i wciąż miała szanse na sukces. Rywalizowała bowiem w deblu u boku Kateriny Siniakowej. Ba, była to turniejowa "1" i wielki faworyt do zwycięstwa. Panie dotarły do finału, a tam przewidywania ekspertów spełzły na niczym.

REKLAMA

Zobacz wideo "Tenis to moja pasja, miłość hobby". "Mezo" imponuje na korcie

Faworytki poległy w finale. Amerykańska publiczność może czuć niedosyt

W decydującym o tytule starciu czesko-amerykański duet zmierzył się z rozstawioną z "3" parą Gabriela Dabrowski - Erin Routliffe. Początek spotkania był dość mocno wyrównany, co mogło podobać się kibicom. Pojawiło się kilka widowiskowych akcji, a panie pewnie wygrywały gemy serwisowe. Do czasu. Do pierwszego przełamania doszło w szóstej odsłonie tego seta. I dość niespodziewanie tą parą, która straciła podanie, był czesko-amerykański duet. Już gem później miał okazję się odgryźć, ale z szansy nie skorzystał.

Jak mawia stare porzekadło: "co się odwlecze, to nie uciecze". I tak też było w przypadku Siniakowej i Townsend. W dziewiątym gemie wykorzystały czwartego break pointa i przełamały rywalki (4:5). Wydawało się więc, że set potrwa dłużej. Nic bardziej mylnego. W 10. odsłonie partii Czeszka i Amerykanka znów dały odebrać sobie serwis i to do 15, co dało zwycięstwo w secie kanadyjsko-nowozelandzkiej parze - 6:4.

Nie pomagał nawet doping publiczności. Już w drugim gemie drugiej partii Siniakowa i Townsend znów dały się przełamać. Tym razem jednak były w stanie doprowadzić do wyrównania (3:3). W delikatnych tarapatach znalazły się w ósmym gemie, bo Dabrowski i Routliffe miały break pointa, ale go nie wykorzystały. W decydującym momencie seta, a także i meczu Czeszka i Amerykanka opadły jednak z sił i pozwoliły sobie na dekoncentrację. Efekt? Utrata serwisu w 10. gemie, porażka w tej partii 4:6 i w całym meczu 0:2.

Katerina Siniakowa/Taylor Townsend - Gabriela Dabrowski/Erin Routliffe 4:6, 4:6.

Zobacz też: Reakcja Peguli po meczu z Sabalenką mówi wszystko. Hit Internetu.

Kolejny tytuł wpada na konto kanadyjsko-nowozelandzkiej pary

Po równo godzinie i 30 minutach mistrzyniami US Open w deblu zostały Dabrowski i Routliffe. To już ich drugi triumf na tej ziemi w parze. To także drugi tytuł wielkoszlemowy pań w grze podwójnej w ich całej karierze. Zwycięstwa Dabrowski święciła jeszcze w miksie, bo triumfowała w Australian Open (2018) i Roland Garros (2017). Triumf właśnie tych tenisistek to z pewnością spore rozczarowanie dla amerykańskiej publiczności. Jednak niewykluczone, że już w sobotę będą mieli powody do radości. Tego dnia rozegrany zostanie finał singla pań, a w nim Amanda Anisimova zmierzy się z Aryną Sabalenką.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU