Sezon 2025 jest zdecydowanie najlepszym w karierze Amandy Anisimovej. Tenisistka, będąca rówieśniczką i rywalką z czasów juniorskich Świątek, przedarła się do najlepszej dziesiątki rankingu WTA i dotarła do już drugiego wielkoszlemowego finału. W poprzednim doznała druzgocącej porażki z rąk w Świątek. W nadchodzącym będzie chciała pokonać Arynę Sabalenkę na korcie w Nowym Jorku.

Rosjanie chwalą Anisimovą, ale wypominają jej mecz ze Świątek

O drodze Amandy Anisimovej rozpisuje się portal "sports.ru". Choć w ostatnich dniach Amerykanka odnosi same wielkie zwycięstwa, to Rosjanie postanowili wrócić do jej porażki 0:6, 0:6 przeciwko Idze Świątek w finale Wimbledonu. Trzeba powiedzieć jedno: nie przebierali w słowach.

"Wyobraźcie sobie, że dochodzicie na szczyt swojej branży. Obecni? To teraz wyobraźcie sobie, że w tym momencie nie tylko upadacie. A doznajecie spektakularnej zapaści. Zapisujecie się w historii, ale nie przez to, co osiągnęliście, ale jak bardzo przegraliście. Wyobraźcie sobie być upokorzonym na oczach milionów ludzi" - czytamy na rosyjskim portalu.

"Dokładnie tego Amanda Anisimova doświadczyła niecałe dwa miesiące temu. W trakcie Wimbledonu po raz pierwszy awansowała do finału turnieju wielkoszlemowego i nie ugrała w nim ani jednego gema przeciwko Idze Świątek. Taka porażka w historii Szlemów zdarzyła się wcześniej tylko dwa razy" - kontynuują Rosjanie.

"Sports.ru" jednocześnie jest pod wrażeniem "powrotu do żywych", jaki zaliczyła Anisimova. Oto co rosyjski portal pisze o jej ostatnich wynikach - pokonaniu Igi Świątek w ćwierćfinale czy Naomi Osaki w półfinale US Open:

"W tenisie wiara jest ważną częścią sukcesu. Kiedy masz zwątpienia, to one szybko nie mijają. A jak masz ich nie mieć, kiedy przegrywasz finał Szlema 0:6, 0:6? Anisimova zaskoczyła, przez to, jak szybko się odrodziła. Już w US Open zaliczyła kolejny finał wielkoszlemowy. A największą moc pokazała za sprawą tego, jak pewnie pokonała Świątek. Tego samego potwora, który powinien pojawiać się w jej koszmarach" - podsumowują Rosjanie.

Finał US Open pomiędzy Anisimovą oraz Aryna Sabalenkę rozpocznie się w sobotę, 6 września, o godzinie 22:00 czasu polskiego. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego meczu na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.

