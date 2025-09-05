Wszyscy widzieli, co zrobiła Sabalenka. "Nigdy więcej tego nie zrobię"

Sabalenka po przegranym finale Roland Garros była wściekła. - To był naprawdę najgorszy tenis, jaki zaprezentowałam w ciągu ostatnich miesięcy. Warunki były okropne, a Coco po prostu była w tych warunkach lepsza ode mnie. Myślę, że to był najgorszy finał, w jakim kiedykolwiek wystąpiłam - mówiła wtedy. - Myślę, że Coco wygrała mecz nie dlatego, że grała niesamowicie - po prostu mnóstwo psułam - dodawała. - Myślę, że gdyby Iga wygrała ze mną innego dnia w półfinale, to wyszłaby dziś i zwyciężyła w finale - mówiła w przypływie szczerości.

Sabalenka wróciła do burzy po Roland Garros. "Już taka nie jestem"

Po tych słowach wybuchła afera. Na Białorusinkę spadła fala krytyki, a Coco Gauff jasno dała do zrozumienia, że nie zgadza się z opinią Sabalenki. Liderka rankingu WTA potem tłumaczyła się ze swoich słów i przeprosiła Amerykankę. Teraz - przed finałem US Open - ten temat wrócił na przedmeczowej konferencji prasowej.

- Naprawdę chciałam dać sobie kolejną szansę, kolejny finał i udowodnić przed samą sobą, że wyciągnęłam wnioski z tych trudnych lekcji i mogę zagrać lepiej w finale. Co się stało w Paryżu, tutaj się nie wydarzy. Dostałam nauczkę i już nigdy się tak nie zachowam. Nie jestem taka - mówiła, cytowana przez portal tennistemple.com.

- Byłam rozemocjonowana. Pozwoliłam emocjom wziąć górę i już taka nie jestem. To nigdy się nie powtórzy. Muszę sobie zaufać i dać z siebie wszystko. Na Wimbledonie zwątpiłam w siebie i to był główny powód moich niewymuszonych błędów - dodała.

Aryna Sabalenka zagra w finale US Open z Amandą Anisimową. To spotkanie odbędzie się w sobotę 6 września.