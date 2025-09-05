Co za wieści! Iga Świątek zagra w Polsce! Senator się wygadał

Iga Świątek po imponujących sukcesach w Wimbledonie oraz turnieju w Cincinnati była jedną z faworytek do triumfu w US Open. Doskonałą formę udowodniła, kiedy w pierwszym spotkaniu pokonała Emilianę Arango 6:1, 6:2. Następnie wygrała trzy kolejne mecze i fani byli przekonani, że powtórzy wyczyn z 2022 roku. Niespodziewanie poległa jednak z Amandą Anisimovą, którą parę tygodni pokonała przecież w finale Wimbledonu 6:0, 6:0.

Iga Świątek zagra w Polsce. Kapitalne wieści

Kiedy Świątek powróci na kort? Na ten moment nie wiadomo. Nie można wykluczyć, że będzie to turniej WTA 500 Guadalajara. Na pewno wystąpi za to WTA 500 Seul, co potwierdziła już w maju. - To będzie niesamowite. Słyszałam dużo dobrego o waszym kraju. Nie mogę się doczekać, by go zobaczyć. Przede wszystkim nie mogę się jednak doczekać, by zobaczyć się z wami - fanami. Postaram się pokazać wam dobry tenis - podsumowała.

Jakiś czas później Świątek zagra za to w Pucharze Billie Jean King, który pod koniec listopada odbędzie się w Arenie Gorzów. - Dzięki uprzejmości władz polskiego tenisa rozmawiałem w Warszawie z teamem Igi Świątek i otrzymałem informację, że nasza najlepsza tenisistka pojawi się w Gorzowie, o ile oczywiście będzie w pełni dyspozycji sportowej i nie będzie miała kontuzji - powiedział senator Władysław Komarnicki, cytowany przez echogorzowa.pl.

Polityk przekonywał, że gorzowski obiekt nie jest gorszy od innych polskich, a nawet europejskich hal m.in. w Szwajcarii, czy Hiszpanii. - Dziękuję prezesowi Łukaszewskiemu oraz prezydentowi Gorzowa Jackowi Wójcickiemu, że wpuścił tak ciekawie zapowiadającą się imprezę do Gorzowa - oznajmił. - Sukces będzie wtedy, kiedy zawodniczki wygrają, a kibice zapełnią Arenę Gorzów do ostatniego miejsca - uzupełnił.

Wiadomość miał potwierdzić prezes Dariusz Łukaszewski, który dodał, że od soboty 6 września rusza sprzedaż biletów. Polskie zawodniczki zmierzą się podczas tego wydarzenia z Rumunią oraz Nową Zelandią. Stawką będzie utrzymanie się w najwyższej grupie światowej, a ponadto awans do kwalifikacji do finałowego turnieju BJK Cup.

Między zawodami w Seulu a Billie Jean King Cup odbędzie się jednak kilka innych wydarzeń. Świątek zagra zapewne w turnieju WTA 1000 w Pekinie, a przede wszystkim będzie chciała wystąpić w WTA Finals w Rijadzie.

