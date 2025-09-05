Porobiło się! Tak wygląda ranking WTA po półfinałach US Open

Znamy już skład finalistek tegorocznego US Open kobiet! Po niezwykle zaciętych półfinałach zagrają w nim Aryna Sabalenka (1. WTA) i Amanda Anisimova (9. WTA). Białorusinka w półfinale wygrała 4:6, 6:3, 6:4 z Jessicą Pegulą (4. WTA), a Amerykanka z Naomi Osaką (24. WTA) 6:7(4), 7:6(3), 6:3.

Jak półfinały wpłynęły na sytuację w rankingu WTA? Aryna Sabalenka broni punktów za ubiegłoroczny triumf i obecnie ma ich 10 525, a więc o 2592 punkty wyprzedza drugą Igę Świątek (7933 pkt). Białorusinka, jeśli wygra finał, to będzie mieć 11 225 "oczek". Z kolei Amanda Anisimova już awansowała z dziewiątej na czwartą pozycję i na tej na pewno zakończy zmagania na nowojorskich kortach. Pytanie pozostaje jedno - będzie miała 5159 czy 5859 punktów po sobotnim finale.

Ranking WTA przed finałem US Open:

1. Aryna Sabalenka - 10 525 pkt (maks. 11 225 pkt w przypadku wygrania US Open)

2. Iga Świątek - 7933 pkt

3. Coco Gauff - 7874 pkt

4. Amanda Anisimova - 5159 pkt (maks. 5859 pkt)

5. Mirra Andriejewa - 4793 pkt

6. Madison Keys - 4579 pkt

7. Jessica Pegula - 4383 pkt

8. Jasmine Paolini - 4006 pkt

9. Qinwen Zheng - 4003 pkt

10. Jelena Rybakina - 3833 pkt

...

30. Magdalena Fręch - 1648 pkt

37. Magda Linette - 1404 pkt

Finał US Open Aryna Sabalenka - Amanda Anisimova zostanie rozegrany w sobotę 6 września. Będzie to dziesiąty bezpośredni pojedynek obu pań. Bilans? Sześć wygranych Amerykanki i trzy Białorusinki. Ostatni raz grały ze sobą w półfinale Wimbledonu, który Anisimova wygrała 6:4, 4:6, 6:4. Dla Sabalenki będzie to siódmy finał turnieju wielkoszlemowego (trzy wygrane, trzy przegrane dotychczas), a dla Anisimovej drugi po przegranym Wimbledonie z Igą Świątek.

