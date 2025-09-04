Nagle gruchnęły wieści ws. zdrowia Świątek. Pilny powrót do Polski

- Granie meczów mimo braku treningów w dniach wolnych, zmaganie się z problemem ze stopą, przejście przez całkiem sporo. Mimo licznych kłopotów dotarliśmy do ćwierćfinału i jestem całkiem dumna z tego osiągnięcia w takich okolicznościach - napisała na Instagramie Iga Światek zaraz po odpadnięciu z US Open. Wpis od razu wywołał szereg spekulacji. Kibice zaczęli zastanawiać się, czy Polka w Nowym Jorku grała z kontuzją. Teraz wszystko stało się jasne.

Wszystko jasne ws. kontuzji Świątek. "Praktycznie od początku turnieju"

O tym, że coś mogło być na rzeczy, świadczył filmik, jaki w czwartek opublikował na platformie X jeden z kibiców. Widać na nim, jak podczas treningu Iga Świątek przerywa grę, by usiąść na ławce. Chwilę później zdejmuje but i zaczyna poruszać stopą. Wtedy też momentalnie na jej twarzy pojawia się grymas bólu.

To, że Świątek rzeczywiście cierpiała z powodu urazu, potwierdził także "Przegląd Sportowy". - Iga praktycznie od początku turnieju zmagała się ze zmianami przeciążeniowymi stopy, które utrudniały grę i poruszanie się na korcie, a także sprawiły, że część treningów się nie odbyła - powiedział lekarz tenisistki Mateusz Dawidziuk w rozmowie z dziennikiem.

Świątek wraca do Polski. Będą dodatkowe badania

Okazuje się również, że Polka musi teraz pilnie wrócić do kraju. - Po powrocie do Polski zostaną wykonane dodatkowe badania, a Iga zostanie objęta opieką specjalistów. Okres letni był bardzo intensywny, Iga zagrała bardzo dużo spotkań, do tego doszły zmieniające się warunki pogodowe w Cincinnati, więc teraz jest potrzeba, aby odpocząć - poinformował doktor.

Mimo że wciąż nie ma dokładnej diagnozy, z informacji "Przeglądu Sportowego" wynika, że kalendarz przyszłych startów Świątek pozostaje na razie bez zmian. 15 września 24-latka rozpocznie zmagania w Seulu. Później zaś ma udać się do Chin, gdzie czekają ją dwa kolejne turnieje - w Pekinie (24.9-5.10) i Wuhanie (6-12.10).

