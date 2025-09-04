Nazwali Świątek "oszustką". Tak zareagowali po meczu z Anisimovą

Iga Świątek (3. WTA) nie wygra w tym roku siódmego w swojej karierze turnieju wielkoszlemowego. 22-letnia Polka w ćwierćfinale US Open niespodziewanie przegrała w godzinę i 38 minut z Amerykanką Amandą Anisimovą (9. WTA) 4:6, 3:6. "Ależ to był rewanż! Już po 10 minutach ćwierćfinału US Open z Igą Świątek Amanda Anisimova zdziałała wynikowo więcej niż w ich pamiętnym finale Wimbledonu sprzed siedmiu tygodni, ale na wygraniu gema Amerykanka nie poprzestała. Naciskana mocno polska tenisistka momentami aż rozkładała bezradnie ręce, a finalnie przegrała 4:6, 3:6 i po raz drugi z rzędu odpadła na tym etapie w Nowym Jorku" - pisała Agnieszka Niedziałek w spostrzeżeniach z meczu.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Iga Świątek! Englert, Daniec, Strasburger i wiele innych gwiazd błyszczy na korcie

Rosyjskie media znów nazywają Igę Świątek oszustką

Rosyjskie media po porażce Igi Świątek, wykorzystały okazję, by znów ją krytykować i sobie z niej kpić. Znów przypomniano jej, że naruszyła przepisy antydopingowe.

"Świątek wyeliminowana z US Open. Polka zapłaciła za publiczne upokorzenie rywalki" - to tytuł z "Sportbox.ru".

"Jedna z najlepszych tenisistek naszych czasów - Iga Świątek rozgramiała swoje przeciwniczki na US Open i marzyła o tytule. Amerykanka Amanda Anisimova miała być łatwym łupem dla Polki, bo kilka miesięcy temu Iga upokorzyła ją w finale Wimbledonu, wygrywając 6:0, 6:0. Jednak tym razem wszystko poszło nie zgodnie z planem polskiej tenisistki, która odbyła karę za naruszenie przepisów antydopingowych. Dla Świątek ta porażka była jedną z najbardziej bolesnych w sezonie, ale będzie musiała pogodzić się ze wstydem. W światowym tourze nadal potrafią dać opór oszustkom" - czytamy

Dziennikarz Paweł Prochorow podkreśla, że porażka dla Świątek była wielkim ciosem.

Zobacz także: Burza po skandalu w US Open. "Pogardliwa postawa"

"Dla Świątek porażka w ćwierćfinale US Open była poważnym ciosem, bo dzień wcześniej prezentowała znakomitą formę i była uważana za jedną z głównych pretendentek do tytułu. Polka nie zamierza jednak rozpamiętywać porażki. Ma w planach przygotowania do azjatyckiej serii turniejów, gdzie spróbuje odzyskać pewność siebie" - dodaje.

Anisimova w półfinale US Open zagra z Naomi Osaką (Japonia, 24. WTA), która pokonała 6:4, 7:6 Karolinę Muchovą (Czechy, 13. WTA).

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU