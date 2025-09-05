Cała Rosja wrze po tym, co zrobiła Abramowicz. "Od dawna"

Iga Świątek w środę pożegnała się z US Open. W ćwierćfinale przegrała 6:4, 6:3 z Amandą Anisimovą. Oczywiście dla wielu było to spore zaskoczenie, ponieważ nie tak dawno Polka ograła tę rywalkę 6:0, 6:0 w finale Wimbledonu. Niepokój wywołało także spięcie podczas konferencji prasowej, gdy Świątek dostała pytanie o zdrowie psychiczne i ewentualną przerwę. W odpowiedzi nieoczekiwanie zaatakowała dziennikarza. - Potrzebujesz takiej przerwy? Wyglądasz, jakbyś potrzebował - wypaliła. O tamtej scenie już rozpisują się rosyjskie media, która snują nieprawdopodobne teorie.

Rosjanie znaleźli winnych zachowania Światek. Polskie media i Abramowicz

Tamtejszy portal sport-express.ru twierdzi, że powodem takiego zachowania było załamanie nerwowe, z którym od dłuższego czasu zmaga się tenisistka. Dodatkowo mają je pogłębiać: "długotrwałe problemy Igi z mediami, zwłaszcza polskimi". W tym miejscu dziennikarze przywołali słynną awanturę wokół pytania o koraliki we włosach. Na tym jednak nie koniec.

Za główną winowajczynię niepowodzeń i nerwowości Świątek Rosjanie uznali... Darię Abramowicz. - Wiele problemów Świątek z mediami wiąże się z postacią psycholog Darii Abramowicz, która od dawna kontroluje nie tylko życie sportowe Igi, ale także jej życie prywatne - napisali.

Naprawdę napisali to o Abramowicz. "Nie pozwala komunikować się z bliskimi"

Powołując się na "plotki", snuli też opowieść o tym, jak bardzo destrukcyjny ma nią wpływ. - Autorytarna specjalistka nie pozwala tenisistce komunikować się z bliskimi i podejmuje za nią niemal wszystkie decyzje, w tym dotyczące składu jej sztabu szkoleniowego. Ponieważ przynosi to efekty, krytykowanie ich współpracy jest głupotą, ale przy pierwszych niepowodzeniach Świątek temat rozgorzał z nową siłą - czytamy dalej.

Rosyjscy dziennikarze przypomnieli także odcinek serialu dokumentalnego Netflixa "Break Point", w którym Świątek pojawiła się u fryzjera. Zwrócili uwagę na scenę, gdy Polka próbowała wytłumaczyć, jaką chce mieć fryzurę. W pewnym momencie przerwała jej Abramowicz i odpowiedziała na pytanie za nią, co miało spotkać się z olbrzymią krytyką fanów, a nawet innych psychologów. - Być może załamanie tenisistki w sytuacji z koralikami we włosach podczas obecnego US Open było spowodowane między innymi tą historią. Tak czy inaczej, oczywiste jest, że "mentalna mentorka" nie tylko pomaga gwieździe, ale także regularnie staje się powodem skandali, które szkodzą wizerunkowi drugiej rakiety świata - podsumowali.

