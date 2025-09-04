Aż trudno uwierzyć, co mówiła Anisimova. Wypaliła po meczu ze Świątek

Amanda Anisimova (9. WTA) zrewanżowała się Idze Świątek (2. WTA) za porażkę 0:6, 0:6 w finale Wimbledonu. Dokonała tego w ćwierćfinale US Open, gdzie ograła polską tenisistkę 6:4, 6:3. Później nie kryła wielkiej radości.

Amanda Anisimova zachwycona po zwycięstwie nad Igą Świątek. "Naprawdę wyjątkowe"

- Gra tutaj jest niesamowicie wyjątkowa. Mam tu najlepszy okres w życiu. Pierwszego dnia, kiedy tu przyjechałam, powiedziałam sobie: "Przejdźmy jedną rundę". To było spełnienie marzeń. Odbicie się po Wimbledonie w ten sposób jest dla mnie czymś naprawdę wyjątkowym. Bardzo ciężko pracowałam, żeby to odwrócić. Dzisiejszy dzień udowodnił mi wszystko. Dam radę - powiedziała zawodniczka w rozmowie z ESPN (cytat za serwisem upi.com).

Generalnie Anisimova była wniebowzięta. - To wciąż wydaje się trochę surrealistyczne. To zdecydowanie najlepszy wynik, jaki dotąd osiągnęłam w US Open. To niezwykle wyjątkowe - wyznała przed dziennikarzami. A spotkanie ze Świątek podsumowała krótko. - To zdecydowanie najcenniejsze zwycięstwo, jakie odniosłam w życiu - oznajmiła.

Amanda Anisimova zagra o drugi z rzędu finał Wielkiego Szlema. Rywalką bardziej doświadczona Naomi Osaka

Zawodniczka zdecydowanie przebiła swoje życiowe osiągnięcie, jakim była trzecia runda US Open w 2020 r. Po raz trzeci w karierze jest na etapie wielkoszlemowego półfinału (poza tegorocznym Wimbledonem także w Roland Garros 2019) i ma szansę na drugi z rzędu finał w najbardziej prestiżowym tenisowym cyklu.

Kolejną przeciwniczką Amandy Anisimovej będzie Naomi Osaka (24. WTA), mająca większe doświadczenie w spotkaniach o taką stawkę - grała w nich czterokrotnie i zawsze zwyciężała, a potem sięgała po tytuł (US Open 2018 i 2020 oraz Australian Open 2019 i 2021).

