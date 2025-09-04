Oto co Rosjanie napisali po wybuchu Świątek na konferencji. Wymowne słowa

Iga Świątek po ostatnich imponujących sukcesach w Wimbledonie oraz turnieju w Cincinnati była jedną z faworytek do triumfu w US Open. Doskonałą formę udowodniła, kiedy w pierwszym spotkaniu pokonała Emilianę Arango 6:1, 6:2. Następnie wygrała trzy kolejne mecze i wydawało się, że powtórzy sukces z 2022 roku, gdy sięgała po tytuł. Niespodziewanie poległa jednak z Amandą Anisimovą, którą parę tygodni pokonała przecież w finale Wimbledonu 6:0, 6:0. Amerykanka wzięła jednak srogi rewanż.

Momentalnie sieć obiegło jednak nagranie z konferencji prasowej. Nasza zawodniczka widocznie nie mogła przełknąć porażki i weszła w konflikt z dziennikarzem. "Potrzebujesz takiej przerwy? Wyglądasz, jakbyś potrzebował" - wypaliła. Gdy mężczyzna żartobliwie przytaknął, to tenisistka spytała, co więc tutaj robi. Ten odpowiedział, że musi zostać do końca turnieju. Świątek pokiwała głową i dodała: "Powodzenia".

Rosyjski portal sport-express.ru przyznał, że "gwiazda tenisa traci nerwy". Na tym jednak nie poprzestano, choć nieco wyjaśnił to dziennikarz Oleg Szamonajew. "Nie było jawnej niegrzeczności, choć atakowanie przedstawicieli mediów na konferencjach prasowych w tenisie uważane jest za nietakt" - przekazał. "Wiele problemów Świątek z mediami wiąże się z postacią psycholog Darii Abramowicz, która od dawna kontroluje nie tylko życie sportowe Igi, ale także jej życie prywatne" - zauważył.

Nasza tenisistka jest na tyle popularną osobą, że jej wywiad momentalnie rozniósł się dosłownie po całym świecie. "Świątek życzy powodzenia dziennikarzowi podczas napiętej wymiany zdań" - komentował erwis tennis.com. "Świątek odpowiedziała dziennikarzowi w ostrej wymianie zdań" - czytamy na portalu sportskeeda.com. "Iga miała burzliwą wymianę zdań z reporterem po porażce" - pisze "New York Post".

Szamonajew uważa, że porażka z Anisimovą to pod względem sportowym nic wielkiego dla Polki. "I tak nie miała szans na dogonienie Aryny Sabalenki w rankingu, a kobiecy tenis jest tak nieprzewidywalny, że nawet nagły awans Naomi Osaki nie wydaje się sensacją" - przekazał. Kiedy Świątek powróci na kort? Na ten moment nie wiadomo. Nie można wykluczyć, że będzie to turniej WTA 500 Guadalajara albo WTA 500 Seul. Na przełomie września i października zostaną za to rozegrane zawody WTA 1000 w Pekinie.

Jeśli chodzi o zmagania w US Open, to faworytką wydaje się teraz Aryna Sabalenka. Przed nami półfinały, a w nich Białorusinka zagra z Jessicą Pegulą, natomiast pogromczyni Świątek Amanda Anisimova zmierzy się z Naomi Osaką.

