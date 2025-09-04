Było już po meczu, gdy Świątek stanęła przed kamerami. Kilka słów prawdy

Iga Świątek nie powtórzy wyniku z 2022 roku i nie wygra wielkoszlemowego US Open. W ćwierćfinale odpadła po starciu z Amandą Anisimovą. Amerykanka wygrała 6:4, 6:3. Polska tenisistka po spotkaniu stanęła przed kamerami Eurosportu. Zabrała głos - między innymi w sprawie swojego serwisu.

Świątek przemówiła. "Trzeba wrócić do domu"

- Nie powiedziałabym, że mam pretensje, bo podchodząc do tego serwisu, za każdym razem starałam się przypilnować po prostu dobrej techniki, poprawić to co nie wyszło poprzednim razem. Nie wiem, serwis jest skomplikowanym uderzeniem, czasami jak ma się nawet idealną koncentrację i właśnie koncentruje się na odpowiednich rzeczach, bo wiedziałam na czym muszę - powiedziała. Fragment z jej wypowiedzią został opublikowany na portalu X.

- Może miałam wolniejszą rękę, wychodziłam niżej z nóg niż w poprzednich dniach? Ciężko teraz mi ocenić, ale nie mam do siebie pretensji, chociaż wiadomo, że chciałabym lepiej serwować i nie wiem, co za bardzo mogłam zrobić, żeby dzisiaj to osiągnąć, więc po prostu trzeba wrócić do domu, zregenerować się i przygotować do kolejnych turniejów - dodała najlepsza polska tenisistka.

Eksperci w pomeczowych ocenach koncentrowali się właśnie na serwisie jako na elemencie, który można było poprawić. Zwłaszcza skuteczność po drugim serwisie była znacznie na korzyść Anisimovej (52-33%).

"Od połowy pierwszego seta - z krótką przerwą na dwa pierwsze gemy drugiej partii - Amerykanka nie schodziła z mocy, a jednocześnie dokładności zagrań. Weszła na poziom zarezerwowany dla mistrzów. Nie da się ukryć, że pomogła jej też słabsza dyspozycja serwisowa Igi Świątek. Jednak nie wiemy, na ile miało to związek ze słabością naszej tenisistki, a na ile też wynikało z siły Amandy Anisimovej" - analizował dziennikarz Sport.pl Dominik Senkowski.

