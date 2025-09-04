Sensacja w meczu Katarzyny Kawy! Ponad 160 miejsc różnicy

Katarzyna Kawa od dłuższego czasu nie imponuje formą. Polka dotarła w pierwszej połowie lipca do finału Challengera w szwedzkim Bastad na mączce, gdzie uległa Elisabettcie Cocciaretto. Niestety to był jej jak dotąd ostatni tak udany występ w tym roku. Od tamtej pory nasza reprezentantka grała dość rzadko i w dodatku z miernym skutkiem. Przed przyjazdem do Guadalajary przegrała trzy mecze z rzędu.

Guadalajara była nadzieją na powrót do formy

W samym Meksyku zaczęła odrobinę lepiej. Rozstawionej z nr "7" Polce udało się wygrać w I rundzie z Francuzką Amandine Hesse. Niby nic specjalnego, rywalka w rankingu WTA jest sklasyfikowana dopiero na 327. miejscu. Od czegoś jednak trzeba zacząć. W 1/8 finału faworytką też była nasza reprezentantka. Nicole Fossa Huergo to 30-letnia Włoszka, która w karierze nie osiągnęła żadnych znaczących sukcesów. W rankingu WTA najwyżej znajdowała się na 256. miejscu, a obecnie jest 280. rakietą świata. Na papierze Kawa spokojnie powinna była ją ograć.

Szło dobrze, ale tylko w pierwszym secie. Potem zaczął się dramat Kawy

Tylko właśnie, na papierze. Jeszcze pierwszy set poszedł po myśli Polki. Był długi i wyrównany, trwał aż 56 minut. Najważniejsze jednak, że Kawie udało się go wygrać. W tiebreaku szybko wypracowała sobie dużą przewagę, wychodząc na prowadzenie 5:0. Nie zmarnowała tego i ostatecznie zwyciężyła 7:2. Mało kto mógł się wówczas spodziewać, co stanie się później.

Stało się natomiast coś bardzo złego dla Polki. Jej gra posypała się totalnie. Drugiego seta przegrała 0:6 w 23 minuty i tu chyba niczego dodawać nie trzeba. Za to w decydującej partii Kawa mocniej postawiła się rywalce, poszczególne gemy były bardziej wyrównane. Cóż jednak z tego, skoro prawie wszystkie kończyły się dobrze dla Huergo. Włoszka wygrała seta 6:1, a w konsekwencji cały mecz 6:7(2), 6:0, 6:1, sprawiając sporą niespodziankę. Dla Polki to czwarta przegrana na przestrzeni ostatnich pięciu spotkań.