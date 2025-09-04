Wrze wokół Świątek po scysji na konferencji. Kibice nie wytrzymali. "Ośmieszyła"

Iga Świątek nie awansowała do półfinału wielkoszlemowego US Open. Tym razem Polka musiała uznać wyższość Amandy Anisimovej, którą pokonała 6:0, 6:0 w finale Wimbledonu, który odbył się kilka tygodni temu. Tym razem lepsza była Amerykanka, która wygrała 6:4, 6:3. - Powrót po spotkaniu takim jak to na Wimbledonie jest dla mnie wyjątkowy. Pracowałam bardzo ciężko, by odbić się od tamtej porażki. Dziś pokazałam sobie samej, że mogę wygrać. Iga to czołowa zawodniczka, jedna z najtrudniejszych w stawce - opowiadała Anisimova tuż po wygranym meczu.

Kibice zareagowali po konferencji Świątek. Takie słowa do dziennikarza. "Nie na miejscu"

W trakcie pomeczowej konferencji prasowej Świątek dostała pytanie od dziennikarza, czy potrzebuje przerwy dla zdrowia psychicznego. Iga weszła z nim w wymianę zdań. - Nie wiem, jak bardzo jestem zmęczona. Moje mecze nie były tutaj wyczerpujące. Dlaczego to powiedziałeś? A czy Ty takiej przerwy potrzebujesz? - pyta Iga. - Tak - odpowiedział dziennikarz. - To co tu jeszcze robisz? - zapytała Świątek. - Muszę dotrzeć do końca turnieju - przekazał rozmówca. - Powodzenia - zakończyła Polka.

Internauci od razu wyłapali, że pytanie zadał David Law, komentator BBC, który po konferencji zmienił status swojego konta na portalu X na prywatne. Jednocześnie kibice od razu dali znać, co myślą o takim pytaniu dziennikarza w kierunku Świątek.

"Brawa dla Świątek, że poradziła sobie z pytaniem, które było głupie i nie na miejscu", "Iga dobrze poradziła sobie z reporterem", "co za niegrzeczne pytanie", "głupie pytanie, głupia odpowiedź", "ten dziennikarz potrzebuje nowej pracy", "Iga ośmieszyła tego dziennikarza", "przestańcie zadawać takie pytania", "lubię taką sarkastyczną Igę", te pytania od dziennikarzy są coraz gorsze" - czytamy na portalu X. "Iga zawsze zachowuje się jak dziecko na konferencjach po porażkach" - kontruje kibic.

Świątek dostała pytanie o Taylor Swift. "Cieszę się jej szczęściem"

Warto przypomnieć, że w trakcie US Open Świątek otrzymywała różne pytania od dziennikarzy. Jedno z nich, zadane przez dziennikarza z Polski, dotyczyło ewentualnej zmiany fryzury przez Polkę, tzn. Iga została zapytana, czy chciałaby sobie wpleść koraliki we włosy. - Co to jest za pytanie, przepraszam? Czy myślałam o tym, żeby sobie wpleść sobie koraliki we włosy. Nie. O co chodzi? Co to jest za pytanie? - odpowiedziała Świątek, po czym opuściła salę, bo to było ostatnie pytanie na konferencji.

Świątek odpowiadała też na pytania o zaręczyny Taylor Swift. - Cóż, po prostu cieszę się jej szczęściem, bo zasługuje na wszystko, co najlepsze. Poza tym jest niesamowicie zabawna, naprawdę. Miała wielu chłopaków, wiemy o tym wszystko, więc mam nadzieję, że ten zostanie z nią na zawsze - przekazała Iga, która wielokrotnie nie ukrywała, że jest wielką fanką Swift.

Świątek na pewno wróci do gry 24 września, kiedy to rozpocznie się turniej WTA 1000 w Pekinie. Wkrótce powinniśmy się dowiedzieć, czy Iga planuje start w turnieju WTA 500 w Seulu, który potrwa od 15 do 21 września.

