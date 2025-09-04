Spięcie Świątek po meczu z Anisimovą. "Dlaczego to powiedziałeś?"

Siedem tygodni temu Iga Świątek w finale Wimbledonu nie oddała Amandzie Anisimovej nawet gema, ale w środowym ćwierćfinale US Open sama ugrała zaledwie siedem. Polska tenisistka była wyraźnie przygnębiona tą przegraną, ale też nie potrzebowała dużo czasu, by wskazać, co u niej zawiodło. Tak samo, jak nie potrzebowała przypomnienia o tym, czego wcześniej dokonała tego lata.

Świątek nie wymazuje wcześniejszych wyników. "Muszę odpuścić"

Świątek po raz drugi z rzędu odpadła w ćwierćfinale US Open, ale to teraz typowano ją wśród faworytek. Bo będąca wiceliderką światowego rankingu tenisistka w ostatnich tygodniach triumfowała nie tylko w Wimbledonie, ale też w Cincinnati. A do tego zaraz potem wygrała rywalizację mikstów w Nowym Jorku. Te świetne wyniki zapewne także wpłynęły na poziom jej rozczarowania po środowym meczu, który przegrała 4:6, 3:6.

Gdy moderator konferencji prasowej tradycyjnie poprosił o podsumowanie meczu, to po sekundzie namysłu Polka zaproponowała: "Może zadajcie pytania, będzie łatwiej". Pierwszy z dziennikarzy nawiązał właśnie do jej wcześniejszych udanych występów w ostatnich miesiącach. A 24-latka w odpowiedzi od razu sama z siebie przeszła też do wskazania przyczyny przegranej.

- Wiem, co osiągnęłam, więc nie mogę tego wymazać dlatego, że dziś przegrałam. Jestem tego świadoma. Poza tym nie mogłam wygrać tego meczu, grając w ten sposób, serwując w ten sposób. Z Amandą tak agresywnie nastawioną na returnie - wskazała.

Potem dodała, że gra z linii końcowej w jej wykonaniu była dobra, ale kluczem było właśnie podanie. - Ona zdobywała więcej punktów przy swoim, a ja czasem miałam problemy, by w ogóle trafić pierwszy serwis. Amanda dobrze returnowała też przy drugim. To zrobiło różnicę - oceniła Świątek.

Przyznała też, że przez cały turniej miała problemy z serwisem. - Z drugiej strony, nie trenowałam (tego - red.) między meczami. Muszę odpuścić i skupić się na kolejnym występie - zaznaczyła.

Po tym pytaniu Świątek aż się uśmiechnęła. Emocje pod koniec konferencji

Łatwo się było domyślić, że na tej konferencji pojawią się nawiązania do finału Wimbledonu. w którym Amerykanka była wyraźnie przytłoczona. Najpierw zagadnięto Polkę, czy wynik tamtego spotkania wpłynął jakoś na jej przygotowanie do środowego meczu.

- Szczerze, to nie miało dla mnie znaczenia. Wszyscy wiedzą, jak Amanda potrafi grać. Wtedy w Londynie nie zagrała dobrze, ale to nie tak, że zawsze będzie popełniała te same błędy czy tak samo się czuła. Wiem, że jest dobrą zawodniczką i potrafi grać świetny tenis. Byłam gotowa na ciężki mecz - zapewniła.

Świątek uśmiechnęła się zaś wymownie, gdy spytano ją później o największą różnicę w grze rywalki w obu tych pojedynkach.

- Cóż, dziś trafiała. To był całkowicie inny mecz. To nie jest niespodzianka. Trenuję z nią i wiem, jak potrafi grać. Ten mecz był zupełnie inny. Lepiej się poruszała, lepiej grała. Wszystko było inne - wyliczała zdobywczyni sześciu tytułów wielkoszlemowych.

Dodała, że trudno jej się wypowiadać za przeciwniczkę, ale w tenisie każdy mierzy się z łamiącymi serce porażkami. - Nie masz więc innej opcji. Musisz się otrząsnąć i próbować grać dobrze następnym razem - podsumowała.

Przy pytaniu o czekanie przez kilka godzin na rozpoczęcie swojego spotkania w związku z przedłużaniem się wcześniejszego czterogodzinnego meczu męskiego singla na korcie centralnym Polka przyznała, że nie jest to dogodne. - Ale to po prostu tenis. Musisz się dostosować. Nie ma sensu tego nadmiernie analizować - stwierdziła.

Największe emocje wzbudziło u niej zaś inne pytanie. O potrzebę przerwy dla zdrowia psychicznego. - Dlaczego to powiedziałeś? - rzuciła szybko do dziennikarza Świątek. Gdy ten tłumaczył, że chodziło mu o kumulujące się zmęczenie graniem kilku turniejów z rzędu, to tenisistka odesłała go do osób układających kalendarz.

- My musimy się dostosować - powtórzyła. Po czym zwróciła się znów do tego samego dziennikarza: "Potrzebujesz takiej przerwy? Wyglądasz, jakbyś potrzebował". Gdy mężczyzna żartobliwie przytaknął, to Polka spytała, co więc tutaj robi. Ten odpowiedział, że musi zostać do końca turnieju. Świątek pokiwała wymownie głową i dodała: "Powodzenia". Całą sytuację można zobaczyć poniżej.