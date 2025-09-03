To dlatego Świątek odpadła z US Open. Wszyscy słyszeli, co krzyczała Abramowicz na koniec

Niecałe dwa miesiące temu Iga Świątek rozbiła Amandę Anisimovą 6:0, 6:0 w finale Wimbledonu. Gdy teraz Amerykanka przegrała z Polką pierwszego gema, gdy od razu została przełamana, widzieliśmy, że minę ma nietęgą. Ale pomylili się wszyscy, którzy pomyśleli wtedy, że Świątek znów nie da Anisimovej żadnych szans.
Dwie-trzy minuty później Amerykanka krzyczała z radości. Po aż 13 z rzędu gemach przegranych ze Świątek wreszcie wygrała. Od razu zanotowała przełamanie powrotne na 1:1. Ulżyło jej, ulżyło jej bliskim – wszystko pokazał nam realizator transmisji. I od tego momentu zaczęła się tenisowa bitka.
Strasznie szkoda było nam - sympatyzującym ze Świątek - akcji przy 2:2 i 40:15 dla Polki przy serwisie Amerykanki. Iga miała dogodną do skończenia piłkę, długo się ustawiała, bo miała dużo czasu, chyba aż za dużo. I uderzyła ramą. Bardzo się zdziwiła.
Po tym zepsutym forhendzie Anisimova musiała obronić jeszcze tylko jedną piłkę, żeby nie dać Świątek odjechać. Zrobiła to, wyszła na 3:2. I trzeba powiedzieć, że od tego momentu na długo przejęła kontrolę nad meczem.
"Dawaj Iga, skręt i w górę" – krzyknęła Daria Abramowicz po technicznym błędzie Świątek z forhendu w kolejnym gemie. Psycholożka Polki najpewniej przekazała instrukcję od trenera Wima Fissette’a. Świątek coraz częściej spoglądała w kierunku swojego sztabu. Może nie z aż takim zdziwieniem, z jakim popatrzyła w niebo i na swoją rakietę po uderzeniu ramą, ale widać było, że chciałaby dostać od swoich pracowników jakieś wytłumaczenie. I podpowiedzi.
Ale co tu podpowiedzieć, gdy serwis nie działa tak, jak działać powinien? Świątek długo broniła się przed kolejnym przełamaniem, ale już po wyszarpanym przez nią gemie na 4:4 widać było, na co się zanosi. Wtedy miała tylko 31 proc. punktów wygranych po drugim serwisie (5/16), a Amerykanka miała tu 60 proc. (6/10). Pierwszego serwisu Świątek trafiła wtedy tylko 47 proc. (przy 62 proc. Amerykanki). – Widzieliście państwo, rozłożyła ręce, popatrzyła w kierunku sztabu. Szuka pomocy – zauważał w tamtym gemie komentujący mecz w Eurosporcie Marek Furjan. – Mamy gema, w którym Iga praktycznie wcale nie trafia pierwszym serwisem – dodawał Dawid Celt. Świątek tego gema przepchnęła, ale przy swoim następnym serwisie już nie dała rady.
Anisimova wygrała seta, atakując drugie serwisy Świątek. I generalnie, grając świetny, ofensywny tenis. W pierwszej partii na punkty Amerykanka była lepsza 38:30, miała 14 uderzeń kończących przy tylko sześciu niewymuszonych błędach, a Polka miała tu bilans 7:6. Duża była też różnica w drugim serwisie, co już podkreśliliśmy. Na koniec seta Amerykanka miała 54 proc. punktów wygranych po drugim podaniu (7/13), a Polka - tylko 29 proc. (5/17).
- Nie grasz źle! Swoje warunki! Dawaj! – krzyczała do Świątek Abramowicz, gdy było 4:5 i 15:40. Pierwszego setbola Świątek obroniła, ale przy drugim wyrzuciła w aut forhend. - Iga nie gra źle, nie sposób się z tym nie zgodzić, ale momentami Amerykanka gra troszkę lepiej. Przynajmniej na razie – podsumowywał po pierwszej partii Furjan.
Przed drugim setem na naszych ekranach wyświetlono informację, że Anisimova po wygraniu pierwszego seta w meczach wielkoszlemowych nigdy nie przegrała. Że ma tu bilans 14:0. Ale liczyliśmy, że teraz będzie ten pierwszy raz. Zwłaszcza że Świątek po powrocie z przerwy toaletowej z wigorem ruszyła do odrabiania strat. Najpierw przełamała rywalkę do 15, po chwili do 30 wygrała gema przy swoim podaniu. I było 4:6, 2:0.
Przed kolejnym gemem Świątek w swoim stylu biegała za linią końcową. Wyglądała na głodną grania i wygrywania. – To dziecko Rafy Nadala, jak sama mówi o sobie Polka – podkreślali komentatorzy. Ale za chwilę zobaczyliśmy, że tego dziecka Nadala tym razem Anisimova na pewno się nie wystraszy.
Amerykanka błyskawicznie wróciła do pewnego, twardego grania z pierwszej partii. Z 0:2 wyszła w drugim secie na 3:2. - Atakuj drugi serwis nie przez środek, dalej od ciała Anisimovej – radził Idze trener Fissette jeszcze zanim zrobiło się 2:3. Wtedy Świątek nie zdołała zatrzymać serii rywalki. Ale – na szczęście – po chwili wyrównała na 3:3. Przy stanie 4:6, 3:3 i 0:40 oraz serwisie Anisimovej Iga zerwała się do walki, podgoniła na 30:40 i po świetnym returnie zdawało się, że doprowadzi do równowagi, ale piłka ledwo sięgnięta przez Amerykankę po taśmie spadła na stronę Polki. I znów Iga była pod presją, bo przegrywała już 4:6, 3:4.
Cały czas prawdą było, że Świątek nie grała źle. Ale momentami była zbyt spięta, a Amerykanka imponowała determinacją. W każdym jej zagraniu czuło się, jak bardzo jest żądna rewanżu na 0:6, 0:6 z finału Wimbledonu. – Tutaj próżno szukać jakichś słabszych stron Anisimovej. Ona dominuje – stwierdził nawet Celt, gdy Amerykanka wyszła na 6:4, 4:3 i 30:0 przy serwisie Polki. – Wolniej początek – podpowiadał wtedy Idze Maciej Ryszczuk, trener przygotowania fizycznego. A mający duże doświadczenie trenerskie Celt tłumaczył, że chodzi o zwolnienie ruchu w początkowej fazie serwisu.
Rady pomogły na tyle, że Świątek wyrównała na 30:30. Ale po chwili popełniła błąd i Anisimova miała piłkę na 6:4, 5:3. Niestety, w tym momencie Polka popełniła kolejny błąd - podwójny serwisowy. Po czym podeszła do Fissette’a, a w ich wymianę zdań włączyła się Abramowicz. – Jesteś na korcie, a mecz się nie skończył! Graj! – krzyczała wtedy psycholożka.
Niestety, koniec nastąpił już szybko. Anisimova błyskawicznie wyszła przy swoim serwisie na 6:4, 5:3 i 40:0 i choć Świątek jeszcze powalczyła, to Amerykanka wykorzystała trzeciego meczbola. Tym samym Anisimova zasłużenie awansowała do półfinału US Open, a Świątek pożegnała się z turniejem.
