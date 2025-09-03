Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Tak wygląda ranking WTA po porażce Świątek w ćwierćfinale US Open
Koniec przygody Igi Świątek w US Open. Nasza reprezentantka padła w ćwierćfinale ofiarą rewanżu ze strony Amandy Anisimovej, która odbiła sobie straszliwą porażkę z finału Wimbledonu i pokonała Polkę 4:6, 3:6. Co to oznacza dla Świątek w kontekście rankingu WTA?
TENNIS-USOPEN/
Fot. REUTERS/Mike Segar

Wielki rewanż za finał Wimbledonu. Takim mianem przede wszystkim można było określić starcie Igi Świątek z Amandą Anisimovą w ćwierćfinale US Open. Choć tak właściwie to Polka nie miała się za co rewanżować i to absolutnie dosłownie. Amerykanka w ich nie tak dawnym starciu nie była w stanie ugrać choćby jednego gema. Nasza reprezentantka spuściła jej łomot, jakiego w wielkoszlemowym finale świat nie widział od Roland Garros 1988, gdy Steffi Graf zniszczyła Nataszę Zwierewą też 6:0, 6:0.

Zobacz wideo Robert Lewandowski o burzy z Probierzem! "Byłem zszokowany"

Iga Świątek odpada z US Open na etapie ćwierćfinału

Amanda Anisimova była zdecydowanie zmotywowana ostatnią porażką z Igą Świątek i niesiona przez doping swoich kibiców prezentowała się o wiele lepiej na korcie centralnym US Open. Po 98 minutach Amerykanka wygrała 6:4, 6:3 i to ona zagra w półfinale US Open. Dla Polki z kolei to jedyny w tym roku start w turnieju wielkoszlemowym, w którym nie zameldowała się przynajmniej w najlepszej czwórce. 

Porażka Świątek oznacza, że Polka kończy US Open na tym samym ćwierćfinałowym etapie, co rok temu i na drugim miejscu w rankingu WTA. Ma tyle samo punktów, co przed nowojorskim turniejem, czyli 7933. Jej przewaga nad Coco Gauff wynosi więc tylko 59 punktów. Dobre wieści są takie, że Aryna Sabalenka nic względem niej nie zyska, bo jako obrończyni tytułu może jedynie obronić to, co wywalczyła rok temu. Polce nie grozi natomiast utrata drugiego miejsca, bo żadna z pozostałych w turnieju zawodniczek, w tym Anisimova, jej nie wyprzedzi, choćby wygrała całość (ale na rekordowe dla siebie 4. miejsce wtedy by wskoczyła). 

Ranking WTA po meczu Świątek - Anisimova:

  • 1. Aryna Sabalenka - 10 005 pkt (maks. 11225 pkt w przypadku wygrania US Open)
  • 2. Iga Świątek - 7933 pkt
  • 3. Coco Gauff - 7874 pkt 
  • 4. Mirra Andriejewa - 4793 pkt
  • 5. Amanda Anisimova - 4639 pkt (maks. 5859 pkt)
  • 6. Madison Keys - 4579 pkt
  • 7. Jessica Pegula - 4383 pkt (maks. 5603 pkt) 
  • 8. Jasmine Paolini - 4006 pkt
  • 9. Qinwen Zheng - 4003 pkt
  • 10. Jelena Rybakina - 3833 pkt
  • ...
  • 30. Magdalena Fręch - 1648 pkt
  • 37. Magda Linette - 1404 pkt

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/15 Zbigniew Boniek swoją karierę zaczynał w:

Quiz wiedzy. Jesteś fanem piłki nożnej? Pytamy o najlepszych piłkarzy. Znasz wszystkich?