Tak wygląda ranking WTA po porażce Świątek w ćwierćfinale US Open

Wielki rewanż za finał Wimbledonu. Takim mianem przede wszystkim można było określić starcie Igi Świątek z Amandą Anisimovą w ćwierćfinale US Open. Choć tak właściwie to Polka nie miała się za co rewanżować i to absolutnie dosłownie. Amerykanka w ich nie tak dawnym starciu nie była w stanie ugrać choćby jednego gema. Nasza reprezentantka spuściła jej łomot, jakiego w wielkoszlemowym finale świat nie widział od Roland Garros 1988, gdy Steffi Graf zniszczyła Nataszę Zwierewą też 6:0, 6:0.

Iga Świątek odpada z US Open na etapie ćwierćfinału

Amanda Anisimova była zdecydowanie zmotywowana ostatnią porażką z Igą Świątek i niesiona przez doping swoich kibiców prezentowała się o wiele lepiej na korcie centralnym US Open. Po 98 minutach Amerykanka wygrała 6:4, 6:3 i to ona zagra w półfinale US Open. Dla Polki z kolei to jedyny w tym roku start w turnieju wielkoszlemowym, w którym nie zameldowała się przynajmniej w najlepszej czwórce.

Porażka Świątek oznacza, że Polka kończy US Open na tym samym ćwierćfinałowym etapie, co rok temu i na drugim miejscu w rankingu WTA. Ma tyle samo punktów, co przed nowojorskim turniejem, czyli 7933. Jej przewaga nad Coco Gauff wynosi więc tylko 59 punktów. Dobre wieści są takie, że Aryna Sabalenka nic względem niej nie zyska, bo jako obrończyni tytułu może jedynie obronić to, co wywalczyła rok temu. Polce nie grozi natomiast utrata drugiego miejsca, bo żadna z pozostałych w turnieju zawodniczek, w tym Anisimova, jej nie wyprzedzi, choćby wygrała całość (ale na rekordowe dla siebie 4. miejsce wtedy by wskoczyła).

Ranking WTA po meczu Świątek - Anisimova: