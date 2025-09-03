To dlatego Świątek tyle czekała. 250-minutowy thriller na US Open!

Iga Świątek (2. WTA) w ćwierćfinale US Open wpadła na Amandę Anisimovą (9. WTA). Zawodniczki mogły wyjść na kort w środę najwcześniej o godzinie 19:00 czasu polskiego, po zakończeniu potyczki Alexa De Minaura (8. ATP) z Felixem Augerem-Aliassime'em (27. ATP). Australijczyk i Kanadyjczyk, którzy zaczęli grać ok. 17:45, sprawili, że tenisistki oraz polscy kibice musieli uzbroić się w cierpliwość.

Alex De Minaur udanie zaczął mecz z Felixem Augerem-Aliassime'em. To był dopiero przedsmak emocji

Spotkanie zaczęło się spokojnie, aż w siódmym gemie De Minaur przełamał rywala. Następnie obronił dwa break pointy i w dalszej części seta nie dał sobie wydrzeć prowadzenia. Wygrał 6:4, ale to był dopiero początek wrażeń.

Na początku drugiej partii Australijczyk miał szansę na odebranie serwisu rywalowi (którą zmarnował). Z kolei przy stanie 2:1 dwukrotnie sam się przed tym uratował. Potem w końcu były przełamania, po jednym na korzyść obu graczy. A w jedenastym gemie 26-latek zmarnował kolejną okazję i konieczny był tie-break.

De Minaur zaczął od 0-2, jednak pozbierał się i doprowadził do stanu 6-5. Tyle że zmarnował piłkę setową, podobnie jak Auger-Aliassime przy wyniku 7-6. Jednak kanadyjski tenisista zaraz potem zaliczył mini break (na 8:7), a następnie przy własnym podaniu zdobył kluczowy punkt. Skończyło się 9-7 po niemal półtorej godziny rywalizacji.

Felix Auger-Aliassime dzielnie walczył z Alexem De Minaurem. Ależ pogoń w czwartym secie, grali ponad 4 godziny

25-latek dobrze radził sobie również w trzecim secie. Najpierw przełamał na 3:2, by za moment obronić dwa break pointy. I chociaż serwując po zwycięstwo (5:4), stracił podanie, to w następnym gemie wykorzystał drugą szansę na pozbawienie rywala serwisu. A potem druga piłka setowa przyniosła mu rezultat 7:5. Tym razem grano przez blisko godzinę.

Jednak w czwartej partii Kanadyjczyk wpadł w tarapaty - w czwartym gemie dał się przełamać i za moment przegrywał 1:4. Niedługo później 3:5, lecz odpowiedział mistrzowsko i wygrał do zera podanie przeciwnika na 5:5.

Potem żadnego przełamania już nie było. Skończyło się tie-breakiem, gdzie pierwszych pięć akcji kończyło się mini breakami. Za moment Kanadyjczyk podwyższył na 4-2, a mimo przegrania serwisu od razu odpowiedział na wagę wyniku 5-3. A utrzymanie własnego podania dało mu zwycięstwo 7-4. Spotkanie trwało aż 250 minut, a w półfinale Auger-Aliassime zagra z lepszym z pary Jannik Sinner (1. ATP) - Lorenzo Musetti (10. ATP).

A co najbardziej interesuje Polaków, to niedawno rozpoczęty mecz Igi Świątek z Amandą Anisimovą. Relację tekstową można śledzić na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

