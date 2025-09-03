Sensacyjne wieści ws. Hurkacza. Organizatorzy się "wygadali"

Ostatni rok w wykonaniu Huberta Hurkacza można określić jako pasmo nieszczęść. To rozpoczęło się w lipcu 2024 roku, kiedy doznał kontuzji kolana podczas spotkania z Arthurem Flisem w drugiej rundzie Wimbledonu. Jak się okazało, uraz był na tyle poważny, że dawał o sobie znać jeszcze w kolejnym sezonie. W efekcie Polak zrezygnował z gry w tegorocznej edycji Wimbledonu, a zamiast tego przeszedł artroskopię kolana.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski wprost o powrocie Kamila Grosickiego!

Hurkacz powróci na początku października?

"Teraz zaczynam rehabilitację i wrócę na kort dopiero wtedy, gdy będę w 110 procentach gotowy, żeby znów rywalizować" - informował Hurkacz w mediach społecznościowych zaraz po zabiegu. Nie mówił jednak, kiedy dokładnie może nastąpić data jego powrotu. Tę być może zdradzili organizatorzy turnieju ATP 1000 w Szanghaju, gdyż Hurkacz oraz Kamil Majchrzak znaleźli się na liście zgłoszeń do tych zawodów.

28-latek długo mógł cieszyć się z miana najlepszego polskiego tenisisty. Mało tego, nawet w ubiegłym roku zajmował bardzo wysokie szóste miejsce w rankingu ATP, zaliczał się więc do ścisłej światowej czołówki. Kłopoty zdrowotne miały wpływ na jego niezadowalające wyniki oraz absencje, co odbiło się we wspomnianym zestawieniu. Aktualnie Hurkacz zajmuje 68. pozycję ATP, ale w kolejnym tygodniu na pewno zaliczy spadek. Ponadto wyprzedzi go wspomniany Majchrzak, który od przyszłego poniedziałku będzie mógł oficjalnie nazywać się najlepszym graczem znad Wisły.

Jeżeli jednak Hurkacz powróciłby do gry w Szanghaju, to być może zrobiłby tam dobry wynik. Przypomnijmy, że dwa lata temu odniósł w Chinach jeden z największych sukcesów w karierze, kiedy wygrał cały turniej. W finale pokonał Andrieja Rublowa 6:3, 3:6, 7:6.

Tegoroczne zawody Shanghai Masters odbędą się w dniach 1-12 października.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU