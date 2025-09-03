Sabalenka nie wyszła na kort, a i tak przeszła do historii! Tego jeszcze nie było

Aryna Sabalenka bez problemów awansowała do IV rundy US Open. Liderka światowego rankingu w czterech spotkaniach nie przegrała seta. W dwóch starciach musiała grać tie-breaka. I tak jednak je wygrała, poprawiając swoją imponującą serię do 18. zwycięstw z rzędu w tie-breakach.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Iga Świątek! Englert, Daniec, Strasburger i wiele innych gwiazd błyszczy na korcie

W historii US Open nigdy to się nie zdarzyło

Aryna Sabalenka w ćwierćfinale US Open miała zagrać z mistrzynią Wimbledonu 2023, leworęczną Czeszką Marketą Vondrouvosą (60. WTA). Wielu kibiców i ekspertów liczyło na bardzo ciekawe widowisko. Wszyscy przeżyli jednak spore rozczarowanie, bo niestety Vondrousova wycofała się z gry z powodu urazu, który odniosła w poprzednim meczu w Nowym Jorku - z Jeleną Rybakiną (Kazachstan, 10. WTA).

W efekcie Sabalenka awansowała do półfinału, nie wychodzą nawet na kort. "Prezentowała niesamowity tenis i wiem, jak bardzo musi ją to boleć. Dbaj o siebie i mam nadzieję, że będziesz w stanie szybko dojść do siebie. Kocham, Aryna" - napisała Sabalenka w mediach społecznościowych.

OptaAce w serwisie X zauważył, że sytuacja, by zawodnik lub zawodniczka awansowali do półfinału turnieju wielkoszlemowego z powodu walkowera, nigdy nie zdarzyła się w historii US Open. Mało tego, tylko dwa razy zdarzyła się taka historia w turniejach wielkoszlemowych.

Było to jednak bardzo dawno temu - w 1992 roku awansowała bez gry Hiszpanka Arantxa Sanchez-Vicario oraz w 2004 roku Kolumbijczyk Fabiola Suluagha. Oba przypadki były w Australian Open.

Sabalenka w półfinale US Open zmierzy się z Amerykanką Jessicą Pegulą (4. WTA), która pokonała 6:3, 6:3 Czeszkę Barborę Krejcikovą (62. WTA).

Zobacz także: Mecz Świątek - Anisimova "rozstrzygnięty"? Nie mają wątpliwości

Białorusinka ma szansę na drugi w karierze triumf w US Open. Rok temu w finale pokonała właśnie Pegulę 7:5, 7:5.

W razie wygranej w Nowym Jorku Sabalenka będzie mieć cztery wygrane turnieje wielkoszlemowe (ma też dwa w Australian Open 2023 i 2024).