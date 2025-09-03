Niemcy piszą o meczu Świątek - Anisimova. "Przejdzie do historii!"

Iga Świątek w środę zagra o półfinał US Open. Jej rywalką będzie Amandą Anisimova - ta sama, którą nie tak dawno pokonała 6:0, 6:0 w finale Wimbledonu. Dla Amerykanki będzie to pierwsza okazja do rewanżu za tamto upokarzające spotkanie. Dlatego też rywalizacji z niecierpliwością wyczekuje cały tenisowy świat. Uwagę poświecił mu także niemiecki "Bild".

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski wysiadł z czarnego mercedesa i się zaczęło! Tak przywitali go Polacy

Niemcy przypomnieli, co Iga Świątek zrobiła w finale Wimbledonu. "Obrazki obiegły cały świat"

Oczywiście tamtejsi dziennikarze na wstępie wrócili pamięcią do tego, co działo się 12 lipca na Wimbledonie. Jak podkreślili: "to był mecz, który przejdzie do historii!". - W 57 minut Iga Świątek zmiażdżyła Amandę Anisimową 6:0, 6:0. Nie zdarzyło się to od czasu Steffi Graf, która wygrała finał French Open w 1988 roku 6:0, 6:0 z Nataszą Zwieriewą - odnotowali.

Przypomnieli też, że po dotkliwej porażce Anisimova nie mogła powstrzymać łez podczas przemówienia. Musiała ją pocieszać nawet księżna Kate. - Obrazki obiegły cały świat. Już sama najwyższa możliwa przegrana była trudna do zniesienia, a do tego przytrafiła się w finale najważniejszego turnieju tenisowego na świecie - czytamy.

Rywalka chce wziąć rewanż na Świątek. "Jestem pewna"

Teraz jednak w ćwierćfinale US Open do napisania jest nowa opowieść. Anisimova wydaje się więc zmotywowana, by coś Świątek udowodnić. - Jestem bardzo podekscytowana i zachwycona, że mogę rozegrać z nią rewanż. Myślę, że to będzie naprawdę trudne wyzwanie, ale czuję, że gram dobrze. Jestem pewna, że to będzie świetny mecz i tak, mam nadzieję, że uda mi się dobrze zagrać - mówiła, cytowana przez "Bild". Wróciła też pamięcią do tego, co czuła tuż po finale Wimbledonu. - Właściwie trudno było mi się po tym otrząsnąć, bo nigdy wcześniej mi się to nie przydarzyło. Ale dałam sobie radę i czuję, że mam to już za sobą - dodała.

Mecz Igi Świątek z Amandą Anisimovą odbędzie się w tę środę 3 września po godz. 19:00. - Jedno jest pewne: tym razem ponownie będzie chciała wygrać w nim każdy punkt - napisał "Bild" na temat Polki. Relacja tekstowa na żywo z tego spotkania będzie dostępna na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU