Coco Gauff (3. WTA) nie powtórzy swojego wielkiego sukcesu z 2023 roku, kiedy wygrała turniej US Open. Wtedy w finale pokonała 2:6, 6:3, 6:2 Białorusinkę Arynę Sabalenkę (1. WTA). Amerykanka w tegorocznej imprezie rozgrywanej w Nowym Jorku przegrała gładko w 66 minut 3:6, 2:6 w 1/8 finału z odradzającą się w ostatnich miesiącach - Japonką Naomi Osaką (24. WTA). Gauff miała tylko osiem winnerów przy aż 33 niewymuszonych błędach (Osaka odpowiednio 10. i 12.).

"Gauff musi odpocząć"

Coco Gauff po meczu z Osaką była krytykowana - m.in. przez byłe znakomite tenisistki.

- Dziś Osaka nie musiała wykazywać się talentem, pokazała solidność i była obecna na korcie. Już na początku meczu czuliśmy, że Gauff wróciła do starych nawyków, nie tylko jeśli chodzi o serwis, ale także o forhend. To było katastrofalne. W kontekście całego sezonu martwi mnie brak ewolucji w jej grze. W tym wieku musisz ciągle się rozwijać i robić postępy - przyznała była liderka światowego rankingu Justine Henin.

- Coco nie czuje się komfortowo. Walczy z demonami, serwisem, forhendem. Gavin [MacMillan - trener od serwisu - red.] próbuje poprawić niektóre rzeczy, ale to niemożliwe w tydzień - powiedziała Rennae Stubbs, czterokrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych w deblu i była trenerka Sereny Williams.

Co jej radzi?

- Myślę, że powinna poświęcić całą resztę roku i przeanalizować każdy szczegół. Bo dziś widzieliśmy w Osace tenisistkę kompletną. Ma bardziej kompletny serwis, lepszy chwyt. Wie, dokąd zmierza, a nie można tego powiedzieć o Gauff - dodała Stubbs.

Zrobienie przerwy w turniejach radzi też jej Tim Henman, były brytyjski tenisista, a obecnie ekspert tenisa.

- Gauff była bardzo zdezorientowana. Ona była za bardzo skupiona na swoim serwisie. Kiedy ma się takie nastawienie, bardzo trudno jest grać swój najlepszy tenis, zwłaszcza przeciwko zawodniczce światowej klasy. Gauff jest świetną zawodniczką, ale pod koniec meczu widać było, że nie mogła się doczekać, by jak najszybciej zejść z kortu. Widzieliśmy emocje na korcie, momentami łzy. Chwilami było wręcz traumatycznie. Ona teraz potrzebuje trochę czasu z dala od tego otoczenia, żeby się zrelaksować i przemyśleć swoje następne posunięcie - przyznał Henman.

Gauff w tym roku ma bilans: 39 zwycięstw i 13 porażek.

