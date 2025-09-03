Navratilova skreśliła je bez wahania. Nagle padło nazwisko: Świątek

Aryna Sabalenka jest już w półfinale US Open. Białorusinka nie musiała nawet wychodzić na kort, bo tuż przed meczem kontuzji doznała jej ćwierćfinałowa rywalka Marketa Vondrousova. O awans do najlepszej czwórki turnieju powalczy także Iga Świątek, która w środę zmierzy się z Amandą Anisimovą. W zawodach nie ma już za to trzeciej w rankingu WTA Coco Gauff. 21-latka niespodziewanie odpadła już w IV rundzie po porażce 3:6, 2:6 z Naomi Osaką. Później zaś czekał ją niespodziewany cios ze strony Martiny Navratilovej.

Gauff ledwo odpadła z US Open, a tu taki cios od Navratilovej. Kompletnie pominięta

Legendarna tenisistka w rozmowie ze Sky Sports co prawda nazwała Gauff "wielką gwiazdą", ale jednocześnie stwierdziła, że to Sabalenka i Świątek "przewyższają wszystkich o głowę". Trzeciej rakiety świata do tego grona nie zaliczyła. - Myślę, że Aryna Sabalenka i Iga Świątek mają po prostu mentalność mistrzyń. Naprawdę nie mają żadnych luk w swojej grze - oceniła.

Dla Gauff z pewnością jest to bolesna opinia, tym bardziej że w tym roku wygrała Rolanda Garrosa. Navratilovą interesował jednak przede wszystkim sposób grania. A pod tym względem wyżej ceni Sabalenkę i Świątek. - Technicznie niekoniecznie mają plan B, bo Sabalenka dominuje nad przeciwniczkami, a Świątek robi równie wielką przewagę nogami. Ale mogą pokonać każdą rywalkę na kilka sposobów bez technicznych słabości i potężnych atutów - tłumaczyła.

Navratilova rozpływa się nad Świątek i Sabalenką. "Zmiata rywalki z kortu"

Zwróciła też uwagę na ich najmocniejsze strony. - W przypadku Świątek to jej ruch i forhend z topspinem zmiata rywalki z kortu. Sabalenka po prostu atakuje i dodała do tego znacznie lepszą grę przy siatce i kontakt z piłką, więc te dwie tenisistki są teraz po prostu górą - podsumowała.

Ćwierćfinał US Open pomiędzy Igą Świątek i Amandą Anisimovą odbędzie się w środę 3 września po godz. 19:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

