Djoković nie wytrzymał. Puściły nerwy i ruszył do sędziego. "Przestań krzyczeć"

Novak Djoković w wieku 38 lat nie przestaje zachwycać. Czterokrotny triumfator US Open po raz kolejny zameldował się w półfinale tej imprezy. Nie przeszkodzili mu w tym ani czwarty tenisista rankingu ATP Taylor Fritz, ani wspierający go widzowie. Serbski tenisistka wygrał 6:3, 7:5, 3:6, 6:4. Nie obyło się jednak kłopotów. W pewnym momencie Djokoviciowi puściły nerwy.

Tak Amerykanie potraktowali Djokovicia. To musiało się tak skończyć

Do sytuacji doszło na początku trzeciej partii, kiedy Fritz prowadził w niej 2:1 i był blisko przełamania. Wtedy to zgromadzeni na Stadionie Arthura Ashe'a kibice zaczęli żywiołowo reagować po nieudanych serwisach Djokovicia. Po jednym z nich rozległy się gromkie brawa i okrzyki radości. Wszystko to trwało zaskakująco długo. Nic więc dziwnego, że podenerwowany 38-latek stracił cierpliwość.

Djoković, zamiast przygotowywać się do kolejnego serwisu, wdał się w dyskusję z sędzią Damienem Dumusois. Podszedł do niego i apelował, by jakoś zareagował na zachowanie publiczności. - Co zamierzasz zrobić? - pytał sfrustrowany. - Co ty do nich mówisz? Tylko: "Dziękuję, proszę, dziękuję. proszę". Powiedz im trochę więcej - domagał się.

Djoković prawie się załamał. "To nie pomoże"

Arbiter pozostał jednak niewzruszony. - Właśnie wydałem oświadczenie, że obaj zawodnicy są gotowi, przestań krzyczeć. To nie pomoże, Novak - odpowiedział. To kompletnie zirytowało Djokovicia. Gdy tylko to usłyszał, ze zrezygnowaną miną wrócił na kort.

Serb ostatecznie przegrał tamtego gema i całego seta. W kolejnym zdołał się jednak odegrać i zamknął cały mecz. Wtedy też postanowił zagrać na nosie publiczności i najpierw ironicznie wysyłał jej buziaki, a potem zaczął tańczyć.

Teraz Djokovicia czeka walka o finał. Jego rywalem będzie Carlos Alcaraz, który pokonał Czecha Jiriego Leheckę 6:4, 6:2, 6:4.

