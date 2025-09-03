Powrót na stronę główną
To dlatego nie doszło do hitu z udziałem Sabalenki. Te obrazki łamią serce
Marketa Vondrousova nie zdobędzie tytułu US Open 2025. Choć Czeszka była na dobrej drodze, to przydarzyła jej się kontuzja, która zmusiła ją do poddania ćwierćfinałowego spotkania z Aryną Sabalenką, zanim jeszcze panie wyszły na kort. Teraz do sieci trafiło nagranie, na którym widać, kiedy mistrzyni Wimbledonu poczuła silny ból. Chwilę później zalała się łzami i podjęła decyzję o walkowerze.
Marketa Vodrousova była jednym z pozytywnych zaskoczeń podczas tegorocznego US Open. Wyrównała swoją "życiówkę" w Nowym Jorku, bo dotarła do ćwierćfinału (wcześniej udało jej się to w 2023 roku), pokonawszy aż dwie zawodniczki z top 10: Jasmine Paolini i Jelenę Rybakinę. W środową noc miała zmierzyć się z liderką rankingu WTA Aryną Sabalenką. Wierzyła, że uda jej się zrewanżować za ostatnią porażkę z Cincinnati, ale ostatecznie do pojedynku nie doszło. Czeszka wycofała się z turnieju na kilka godzin przed rozpoczęciem meczu z Białorusinką. Powód? Kontuzja, której nabawiła się już w meczu z Kazaszką, a która mocniej dała o sobie znać podczas wtorkowego treningu.

Kamery wszystko zarejestrowały. Dramat Markety Vondrousovej

Stacja ESPN opublikowała w sieci nagranie z treningu Vondrousovej, na którym widać moment dyskomfortu Czeszki. Początkowo nic nie zwiastowało kłopotów. Zawodniczka spokojnie odbijała piłkę, aż nagle zgięła się w pół i złapała za lewe kolano. Dość długo pozostawała w tej pozycji. W końcu zdecydowała się usiąść na ławce i schowała twarz w ręczniku. "Vondrousova zaczęła odczuwać skutki kontuzji po uderzeniu forhendem podczas treningu, co doprowadziło ją do łez" - pisał portal sportskeeda.com. Po kilku minutach Czeszka podniosła się z siedzenia i opuściła kort, po czym pojawiła się informacja o walkowerze.

Jak na razie nie wiadomo, jak poważny jest to uraz. Stanem zdrowia rywalki zaniepokoiła się sama Sabalenka i opublikowała na InstaStory wymowną relację. "Prezentowała niesamowity tenis i wiem, jak bardzo musi ją to boleć" - pisała m.in. Dzięki wycofaniu przeciwniczki Białorusinka bezpośrednio awansowała do półfinału, gdzie zagra z Jessicą Pegulą. 

Coraz częstsze kłopoty zdrowotne Vondrousovej

A co z Vondrousovą? Czeka ją przymusowa przerwa. I to już kolejna w tym sezonie. Na początku sezonu mistrzyni Wimbledonu z 2023 roku narzekała na dyskomfort w udzie, a także w barku, przez co musiała wycofać się m.in. z Australian Open. Kłopoty zdrowotne trapiły ją także w ubiegłym roku i zmusiły do przedwczesnego zakończenia sezonu. Najlepszym wynikiem Vodrousovej w obecnej kampanii był triumf na nawierzchni trawiastej w Berlinie. 

