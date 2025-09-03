To dlatego nie doszło do hitu z udziałem Sabalenki. Te obrazki łamią serce

Marketa Vodrousova była jednym z pozytywnych zaskoczeń podczas tegorocznego US Open. Wyrównała swoją "życiówkę" w Nowym Jorku, bo dotarła do ćwierćfinału (wcześniej udało jej się to w 2023 roku), pokonawszy aż dwie zawodniczki z top 10: Jasmine Paolini i Jelenę Rybakinę. W środową noc miała zmierzyć się z liderką rankingu WTA Aryną Sabalenką. Wierzyła, że uda jej się zrewanżować za ostatnią porażkę z Cincinnati, ale ostatecznie do pojedynku nie doszło. Czeszka wycofała się z turnieju na kilka godzin przed rozpoczęciem meczu z Białorusinką. Powód? Kontuzja, której nabawiła się już w meczu z Kazaszką, a która mocniej dała o sobie znać podczas wtorkowego treningu.

Kamery wszystko zarejestrowały. Dramat Markety Vondrousovej

Stacja ESPN opublikowała w sieci nagranie z treningu Vondrousovej, na którym widać moment dyskomfortu Czeszki. Początkowo nic nie zwiastowało kłopotów. Zawodniczka spokojnie odbijała piłkę, aż nagle zgięła się w pół i złapała za lewe kolano. Dość długo pozostawała w tej pozycji. W końcu zdecydowała się usiąść na ławce i schowała twarz w ręczniku. "Vondrousova zaczęła odczuwać skutki kontuzji po uderzeniu forhendem podczas treningu, co doprowadziło ją do łez" - pisał portal sportskeeda.com. Po kilku minutach Czeszka podniosła się z siedzenia i opuściła kort, po czym pojawiła się informacja o walkowerze.

Jak na razie nie wiadomo, jak poważny jest to uraz. Stanem zdrowia rywalki zaniepokoiła się sama Sabalenka i opublikowała na InstaStory wymowną relację. "Prezentowała niesamowity tenis i wiem, jak bardzo musi ją to boleć" - pisała m.in. Dzięki wycofaniu przeciwniczki Białorusinka bezpośrednio awansowała do półfinału, gdzie zagra z Jessicą Pegulą.

Coraz częstsze kłopoty zdrowotne Vondrousovej

A co z Vondrousovą? Czeka ją przymusowa przerwa. I to już kolejna w tym sezonie. Na początku sezonu mistrzyni Wimbledonu z 2023 roku narzekała na dyskomfort w udzie, a także w barku, przez co musiała wycofać się m.in. z Australian Open. Kłopoty zdrowotne trapiły ją także w ubiegłym roku i zmusiły do przedwczesnego zakończenia sezonu. Najlepszym wynikiem Vodrousovej w obecnej kampanii był triumf na nawierzchni trawiastej w Berlinie.

