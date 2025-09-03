"Serce mi pęka, że nie mogę wyjść na kort podczas US Open z powodu kontuzji, której doznałam w ostatnim meczu. To miejsce jest dla mnie wyjątkowe - dokładnie rok temu byłam w szpitalu i nie byłam pewna, czy kiedykolwiek wrócę. Powrót tutaj, ponowna rywalizacja i cieszenie się tak pięknymi meczami znaczy dla mnie więcej, niż da się opisać słowami. Jestem wdzięczna za całą miłość i wsparcie" - pisała Marketa Vondrousova w social mediach. W taki sposób wytłumaczyła się z walkowera w ćwierćfinałowym meczu z Aryną Sabalenką. Panie miały zmierzyć się w środową noc, ale Czeszka zgłosiła niedyspozycję i musiała wycofać się z dalszej rywalizacji.

Aryna Sabalenka napisała do Markety Vondrousovej. "Mam nadzieję"

Los Vondrousovej poruszył nawet jej rywalkę. Sabalenka nie czekała długo i kilkanaście minut po przyznaniu jej walkowera, zabrała głos na InstaStory. Opublikowała relację, w której zwróciła się bezpośrednio do Czeszki. "Jest mi bardzo przykro z powodu Markety po tym wszystkim, co przeszła" - zaczęła.

"Prezentowała niesamowity tenis i wiem, jak bardzo musi ją to boleć. Dbaj o siebie i mam nadzieję, że będziesz w stanie szybko dojść do siebie. Kocham, Aryna" - przekazała Sabalenka. Internauci bardzo szybko zareagowali na wiadomość pierwszej rakiety świata. Uznali to za miły i życzliwy gest z jej strony. "Wielka klasa", "To serdeczne, bardzo miłe i wdzięczne. Brawo!", "Idealnie powiedziane", "Akt klasy" - pisali na X.

Pozycja Sabalenki niezagrożona

Decyzja Vondrousovej spowodowała, że Sabalenka bezpośrednio awansowała do półfinału. A tam czeka ją walka z Jessicą Pegulą, faworytką lokalnej publiczności. Większe szanse na zwycięstwo daje się Białorusince, tym bardziej że broni tytułu. Dodatkowo w drodze do półfinału nie straciła nawet seta, choć musiała rozegrać kilka zaciętych pojedynków. Niezależnie jednak od wyniku meczu z Pegulą Sabalenka pozostanie na pozycji liderki rankingu WTA po US Open.

