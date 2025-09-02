O 23:20 gruchnęły wieści o Sabalence. Nawet nie wyszła na kort

Aryna Sabalenka i Marketa Vondrousova miały wyjść na kort o godzinie 1:00 czasu polskiego. Już wiemy, że do pojedynku Białorusinki z Czeszką nie dojdzie.

Sabalenka w półfinale US Open bez gry

Organizatorzy US Open oficjalnie poinformowali, że Vondrousova wycofała się z turnieju. Mistrzyni Wimbledonu z 2023 r zgłosiła kontuzję, której nabawiła się na wcześniejszym etapie rywalizacji. ESPN pokazało nagranie z wtorkowego treningu Vondrousovej, na którym widać, jak po jednym forhendzie Czeszka łapie się za kolano. Niemalże od razu skończyła trening i niedługo potem podjęła decyzję.

To oznacza, że Sabalenka wygrywa ten ćwierćfinał walkowerem i bez gry przechodzi do półfinału, w którym zmierzy się z Jessiką Pegulą, największą nadzieją gospodarzy na triumf amerykańskiej tenisistki w turnieju.

Vondrousova odezwała się w do kibiców w social mediach. Przyznała, że uraz, który odczuła w meczu z Jeleną Rybakiną, dał się we znaki na treningu i to dość mocno.

"Serce mi pęka, że ??nie mogę wyjść na kort podczas US Open z powodu kontuzji, której doznałam w ostatnim meczu. To miejsce jest dla mnie wyjątkowe – dokładnie rok temu byłam w szpitalu i nie byłam pewna, czy kiedykolwiek wrócę. Powrót tutaj, ponowna rywalizacja i cieszenie się tak pięknymi meczami znaczy dla mnie więcej, niż da się opisać słowami. Jestem wdzięczna za całą miłość i wsparcie" - przekazała za pośrednictwem InstaStories.

Marketa Vondrousova wycofała się z US Open Instagram/InstaStories @marketavondrousova (Screen)

Białoruska tenisistka także zabrała głos w sprawie, publikując posta na swoim InstaStories. Współczuła rywalce z Czech, dla której US Open był jednym z dwóch najlepszych turniejów w tym sezonie. Wcześniej triumfowała na kortach trawiastych w Berlinie w imprezie rangi WTA 500.

"Bardzo mi przykro z powodu Markety, po tym wszystkim, co przeszła. Grała niesamowity tenis i wiem, jak bardzo to musi ją boleć. Dbaj o siebie i mam nadzieję, że szybko wyzdrowiejesz" - napisała Białorusinka w treści posta.

Aryna Sabalenka dotarła co najmniej do półfinału w każdym turnieju wielkoszlemowym w tym sezonie. Grała w finale Australian Open i Roland Garros oraz w półfinale Wimbledonu. Ale za każdym razem przegrywała z tenisistkami z USA - kolejno z Madison Keys, Coco Gauff i nieoczekiwanie z Amandą Anisimovą.

W tym roku w Nowym Jorku Sabalenka broni tytułu. Białorusinka ma pewne pierwsze miejsce w rankingu WTA po zakończeniu US Open. Z kolei Vondrousova ma pewny awans z 60. na 36. pozycję.

