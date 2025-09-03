Wielka zmiana u Igi Świątek. Legenda mówi wprost: "Lepiej niż kiedykolwiek"

Iga Świątek kontra Amanda Anisimova – w ćwierćfinale US Open 2025 zmierzą się finalistki tegorocznego Wimbledonu. Niecałe dwa miesiące temu Polka rozbiła Amerykankę 6:0, 6:0. Teraz ze słów rodaka Anisimovej, wielkiego Johna McEnroe, wynika, że górą znowu będzie Polka.
Legendarny John McEnroe co prawda powstrzymuje się od prognozowania wyniku, a nawet przebiegu meczu. Ale na naszą prośbę o opinię dotyczącą Igi Świątek odpowiada tak, że wszystko staje się jasne.
- Ona przeżywa to samo, co wcześniej przeżywał Sinner. Jannik pokazał, że jest mistrzem, bo zawsze znajduje sposoby na zwycięstwo, bo zawsze wie, co zrobić, żeby wygrywać turnieje. I właśnie to samo robi Iga – mówi dla Sport.pl czterokrotny mistrz US Open.
McEnroe przypomina, że Świątek wygrała ostatnio Wimbledon i turniej WTA 1000 w Cincinnati, przerywając bardzo długi jak na nią czas bez tytułu. – Trzeba pamiętać, że Iga nie wygrała turnieju przez 13 miesięcy – mówi. I żartuje: - Na Roland Garros wyglądała jak człowiek.
W ten sposób McEnroe nawiązuje do niesamowitych wyczynów Świątek na Roland Garros w ubiegłych latach. Polka wygrała ten turniej w 2020, 2022, 2023 i 2024 roku. Rzeczywiście na paryskiej mączce często grała jak tenisowa maszyna, której nie da się pokonać. – Myślę, że w tym roku cieszyła się, że dotarła tam do półfinału. Niesamowite było to, że odzyskała swój wigor – mówi McEnroe.
Zdaniem byłego numeru jeden światowego tenisa ten wigor u Świątek widać teraz nawet wtedy, gdy ma kłopoty. – Dobrym doświadczeniem dla niej było to, co przydarzyło jej się w drugiej rundzie US Open. W drugim secie zgubiła rytm, ale nie straciła kontroli i wygrała – mówi McEnroe, wspominając mecz Igi z Suzan Lamens. Holenderkę notowaną na 66. miejscu w rankingu WTA Polka pokonała po ponad dwóch godzinach walki 6:1, 4:6, 6:4.
McEnroe, chwaląc Świątek, podkreśla jeden element, w którym widzi u niej największą poprawę. – Teraz Iga serwuje lepiej niż kiedykolwiek. To może robić różnicę – podsumowuje Amerykanin, pewnie zaskakując wielu kibiców. Bo wielu z nich serwisem Świątek często się martwi. Ten serwis bardzo dobrze działał na Wimbledonie. A teraz wrócił w meczu czwartej rundy z Jekatieriną Aleksandrową. W krótkim starciu (6:3, 6:1) Świątek zaserwowała aż siedem asów, a jeszcze ważniejsze, że regularnie wprowadzała piłkę do gry tak dobrze, że mocno bijąca Rosjanka nie była w stanie zagrozić Polce returnem.
Czy serwis będzie też kluczem do zwycięstwa Świątek w ćwierćfinale z Anisimovą. Mecz zaplanowano na środę. Zacznie się nie wcześniej niż o godzinie 19 czasu polskiego. Transmisja w Eurosporcie i na platformie HBO MAX, relacja na żywo na Sport.pl.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!